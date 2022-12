Benzema se loučí s Francií! Den po MS ukončil reprezentační kariéru

Zatímco Lionel Messi si svůj sen splnil – stal se mistrem světa – a navíc ještě hodlá hrát za Argentinu dál, on s nároďákem seknul. Karim Benzema oznámil přesně v den svých 35. narozenin konec reprezentační kariéry. Zahraniční média spekulují, že rozhodujícím faktorem je útočníkův přetrvávající špatný vztah s trenérem Didierem Deschampsem.

Mluvilo se o tom, že sedne s prezidentem Emmanuelem Macronem do speciálu a před finále dorazí do Kataru. A že by mohl – světe div se – třeba i hrát, protože zranění, které ho zastavilo už před začátkem šampionátu, přebolelo a začal mezitím naplno trénovat s Realem. Naděje kolem Karima Benzemy ale opadly a vyvrcholily hráčovým pondělním rozhodnutím skončit ve francouzské reprezentaci.

Skoro ze stovky na absolutní nulu.

„Nebudu odpovídat. Další otázka.“

Takhle odseknul kouč Didier Deschamps, když se ho francouzští novináři ptali na Benzemovu choulostivou situaci. A jestli třeba nehodlá překvapit jeho zařazením do zápasové nominace, což by bylo možné proto, že Francie útočníka i přes jeho zranění nevyřadila a nepovolala za něj náhradníka. Benzema zůstal na soupisce, v případě už jen své účasti v Kataru by tak mohl přebírat medaili, třebaže nakonec smutnou stříbrnou pro poražené.

Deschamps tímhle strohým výrokem dal všem najevo, že žádné spekulace a nápady nemají smysl.

Ten samý den se i Benzema rozhodl pro rázný krok. Na nabídku francouzského prezidenta odletět do Kataru a být přítomen finále, zareagoval odmítnutím. Média okamžitě přišla s verzí, že hráč nemá zájem potkat některé funkcionáře z Francouzské fotbalové federace, a patrně ani trenéra Deschampse.

Důvod? Má s nimi špatné vztahy.

Mimochodem tenhle problém se promítl už do nominace před světovým šampionátem 2018 v Rusku společně s tím, že Benzemu v předchozích letech provázela taky aféra kolem bývalého spoluhráče Mathieua Valbueny, jehož měl vydírat pomocí videa, na němž je Valbuena zachycen při sexuálních hrátkách. Benzema zůstal doma a Francie tenhle turnaj vyhrála.

„Dokud bude u reprezentace Deschamps, nemám šanci,“ stěžoval si tehdy.

Jenže jejich vztah se měl během minulého roku částečně narovnat. Alespoň tak, že útočník Realu po pěti letech zase začal jezdit na srazy. Nechyběl na EURO, na němž dal čtyři góly, Francie ale žuchla už v osmifinále se Švýcarskem.

Jeho kariéra chytila po třicítce strmý vzestup, vyhrál Zlatý míč a věřil si na velký katarský úspěch. Akorát že ho zradil stehenní sval. A Deschamps v průběhu šampionátu netrpěl zvláštním sentimentem vůči chybějícímu střelci. Jejich spory se podle španělských a francouzských médií zase rozjely.

Den po finále, v němž selhaly především ofenzivní hvězdy Olivier Giroud, Ousmane Dembélé a Antoine Greizmann, oznámil konec v reprezentaci.