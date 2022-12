Téměř mistrovské dílo kouče i faktor X. Proč Francii zastavil až Messi?

Povstali, pozvedli fotbalové zbraně, zformovali batalion a nakonec byli blízko obhajobě titulu. Kdyby to Francouzům vyšlo, mohli by přejmenovat nejslavnější pařížský bulvár na Deschamps-Élysées. Alespoň na jeden den. Ale (trochu) vážněji, Kylian Mbappé hattrickem i osmi góly strhl pozornost na sebe, jenže byl to právě trenér Didier Deschamps, kdo jako generál vedl velké tažení. Ať hledáte jakýkoli důvod, vždy se k chlapíkovi s bílou kšticí a výrazným nosem vrátíte…

Malý velký muž Didier Deschamps mohl být prvním trenérem po Italu Vittoriu Pozzovi, který by obhájil titul mistra světa. Je to prototyp kouče-manažera, „selekcionéra“, jak říká expert Verner Lička. Znovu prokázal, že umí vybrat hráče, sladit individuality, udržet dobrou a dělnou atmosféru. Poradil si i bez zraněných hvězd Paula Pogby či N´Gola Kantého. To, že nevzal na finále zpět Karima Benzemu, se mu teď může vyčítat jako chyba, ale tahle bomba taky mohla celý tým rozmetat. Deschamps byl architektem systému založeného na středním bloku s novou úlohou pro Antoina Griezmanna a předvedl super tahy při samotném koučování. Neuvěřitelné, jak mužstvo po strašné první půli ve finále ožilo a v jakém složení se snažilo zvrátit osud.

Faktor X

Nasázet jako teprve druhý hráč hattrick ve finále MS? Mon Dieu, co chcete víc, abyste drapli zlatou sošku?! A přece to Kylianu Mbappému nestačilo. Pro to se nabízí košilaté francouzské slůvko taky na „m“, přesto být před dovršením 24 let mistrem a vicemistrem světa je taky extra kousek. Jestli Lionel Scaloni musel zakomponovat do týmu Lionela Messiho, Deschamps udělal to samé s „embéčkem“, a levá strana byla nejnebezpečnější. „K integraci nadpřirozeně nadaného hráče, jako je Mbappé, potřebujete trenérovu moudrost,“ upozornil mistr světa z roku 2014 Philipp Lahm, autor sloupků publikovaných na iSport.cz. Byť osm gólů a záblesky geniality přece jen úplně nezakryly určité nedostatky v defenzivě, ale i vystupování nebo pasáže, kdy byl Mbappé panem Neviditelným.

8+2

Kylian Mbappé byl nejlepším střelcem a spolu s Lionelem Messim (7+3) i nejproduktivnějším hráčem šampionátu. Jeho úžasnému halfvoleji ve finále naměřili rychlost 123,34 km/h, nejvyšší ze všech střel.