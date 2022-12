Nejhorší sestava MS: hráč mistrů či hvězda, mezi odpadlíky i Ronaldo

Video se připravuje ... Na krku mu visí zlatá medaile, přesto se objevil v nejhorší sestavě šampionátu. Statistický portál Sofascore vypočítal jedenáctku mistrovství světa v Kataru podle nejnižších známek. Podmínkou bylo, aby daný hráč zasáhl minimálně do čtyř duelů. Tu splnil i Cristiano Ronaldo, jenž své jméno našel ve společnosti, o které dost možná předtím ani neslyšel...

Édouard Mendy Brankář / 30 let / Senegal Průměrná známka: 6.30 Do Kataru si přiletěl spravit náladu, v bráně Chelsea z posledních pěti duelů čtyřikrát zakousl porážku. Čerstvý vzduch, po tom toužil. Senegal sice proskotačil do osmifinále, jenže Mendy zrovna nezazářil. Ve čtyřech duelech dostal sedm branek a rozhodně si nemohl říct, že nešlo udělat víc…

Sergiño Dest Pravý obránce / 22 let / USA Průměrná známka: 6.50 Američané za sebou zanechali v Kataru příjemný dojem. „Soccer“ ve skupině nenašel přemožitele, i Angličané po závěrečném hvizdu nahlas vydechovali, remízu brali. Dest se ale moc nepředvedl. Zasáhl do všech čtyř utkání na šampionátu, ani jeden nedohrál. Trenér se na něj nemohl spolehnout.

Kamil Glik Stoper / 34 let / Polsko Průměrná známka: 6.63 Měl vizi. Jak při posledním tažení na velké reprezentační akci zamkne defenzivu a stane se klíčníkem na cestě dlážděnou Robertem Lewandowským. Realita? Ušmudlaný postup ze skupiny, rychlý konec bez většího odporu v osmifinále a rozpaky. Polský sen o úspěchu s Glikem zmizel v nenávratnu.

Abdou Diallo Stoper / 26 let / Senegal Průměrná známka: 6.47 Pohled do životopisu skýtá zajímavé destinace. Monako, Dortmund, PSG a Lipsko. Na šampionát měl patřit ke klíčovým oporám Senegalu. A k těm se taky zařadil. Ale… Svými výkony na trávníku neprodal schopnosti, kterými disponuje. Obrana afrického výběru zmatkovala a soupeři si zastříleli.

Bartosz Bereszynski Levý obránce / 30 let / Polsko Průměrná známka: 6.42 Nastupuje za italskou Sampdorii. Hrává pravidelně, přesto působí spíš nenápadným dojmem. Zviditelnit se chtěl na „zimním“ mistrovství světa. A to se povedlo. Jen ne tak, jak plánoval. No, někdo musí být nejhorší. „Tak proč já?“ ptá se Bartosz. „Obrana se mnou dvakrát udržela čisté konto.“

Mathew Leckie Pravý záložník / 31 let / Austrálie Průměrná známka: 6.28 V posledním zápase skupiny vstřelil jeden z nejdůležitějších gólů kariéry. Rozhodl o výhře 1:0 nad Dánskem, která posunula Austrálii do osmifinále. Navzdory tomu si ale zajistil místo v jedenáctce odpadlíků…

In-Beom Hwang Střední záložník / 26 let / Jižní Korea Průměrná známka: 6.53 V základní skupině za sebou Jižní Korea nechala Ghanu i Uruguay. Překvapení. Jenže zasloužené. Asiaté si postup uhráli vítězstvím nad Portugalskem. Hwang naskočil i do osmifinále, v něm poznal sílu Brazílie. Špatný výkon a mizerná známka mu zajistily tuhle pozici.

Jackson Irvine Střední záložník / 29 let / Austrálie Průměrná známka: 6.50 Kope druhou německou ligu. Předtím si vyzkoušel anglickou Championship i skotské trávníky. A teď si zahrál na mistrovství světa. Kdo to může říct? Navíc se dostal do ideální jedenáctky. Jen do té špatné… To mu přesto asi zážitek nezkazí.

Ruben Vargas Levý záložník / 24 let / Švýcarsko Průměrná známka: 6.53 V tomhle výčtu by patrně nebyl, kdyby nezasáhl do osmifinálového duelu s Portugalskem. Švýcarsko schytalo výprask 1:6, a kdyby statistici mohli, hráčům by udělili záporné známky. Na šampionátu si Vargas připsal i jednu asistenci, přesto na postu levého záložníka byl nejhorší on.

Lautaro Martínez Útočník / 25 let / Argentina Průměrná známka: 6.35 Na krku se mu houpe zlatá medaile. Co víc si přát? Lautaro momentálně prožívá nejšťastnější chvíle života. A ty mu nezkazí ani místo v nejhorší sestavě… To si zasloužil. Když byl na hřišti, soupeři ho nemuseli ani hlídat, s formou si nepotykal. Šance? Do těch se dostával. Góly? Ty nedával.