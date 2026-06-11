V Asii má status Messiho, Koreji přináší miliardy. Hvězda Sona ale pomaličku hasne. Proč?
Největší klub, za který kdy hrál, byl Tottenham. Nevyhrál Premier League, nevyhrál Ligu mistrů, do toho je Son Heung-min skromnou a nenápadnou postavou. Proto je možná pro Evropany stále těžko uvěřitelné, jak obří celebritou je na asijském trhu. „Pro vás možná ne, ale u nás je to na úrovni Messiho a Ronalda,“ popisuje korejský novinář Pek Hjon-gi. Přesto už největší hvězda jihokorejského národního týmu nezáří naplno a v domovině už jeho pozice není nezpochybnitelná. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Rozhodně nepatří do odepsaného starého železa. Přesto se ale obounohý křídelník se 127 góly v Premier League na kontě rozloučil s evropským fotbalem krátce po svých třiatřicátých narozeninách a zamířil do americké MLS. Byť se v zámořské soutěži přeměnil ze střelce na elitního nahrávače, jeho bilance 0+9 množství fanoušků překvapila. Odchod Sonových gólů je v Koreji velkým tématem.
„Kvůli asistencím ho LA Galaxy nekupovalo. Když za někoho dáte 27 milionů dolarů, nechcete mít pouze maskota,“ komentoval americký novinář Daniel Solana. I v korejských médiích se rozjel silný narativ o tom, zda Sonova hvězda s věkem pomalu a logicky nehasne.
Jde o zásadní věc, musíme si totiž uvědomit, jaký status Son ve své zemi i mezi médii má. I díky svému skromnému, profesionálnímu a bezproblémovému chování byl prakticky vždy před jakoukoliv kritikou automaticky chráněn. „Je tu zbožňován. S veřejností má úžasný vztah, je neuvěřitelně milý,“ popisuje novinář Pek Hjon-gi.
„Jeho popularita překonává hranice Koreje. Ať hrál Totteham v Asii přípravný zápas kdekoliv, stadion byl plný lidí s jeho dresem. Je ambasadorem pro mnoho značek, bank a korporací. Globálně se s Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim nedá porovnávat, ve většině Asie má ale podobný status,“ doplňuje. Pro zajímavost v roce 2020 vypočítalo korejské ministerstvo kultury, sportu a turismu, že Sonův dosavadní přínos korejské ekonomice byl v přepočtu zhruba 28 miliard korun.
Domácí hvězda ale už není nedotknutelná, těžké období, kterým si korejský fotbal prošel, samozřejmě schytali i ti nejpopulárnější hráči. Nejen že poprvé v kariéře čelí otevřené kritice za výkony, v roce 2024 si Son navíc prošel i obří bulvární a soudní kauzou.
Žena, se kterou měl mít bývalý útočník Tottenhamu vztah, hráče vydírala zveřejněním snímku ultrazvuku, který měl dokazovat, že čeká jeho dítě. Ze Sona se snažila vymámit v přepočtu 4 miliony korun, nakonec ji zatkla policie. Na útočníkovi to ale zanechalo stopy, jeho obličej byl na prvních stranách bulvárních médií den co den. Jeho soukromý život byl řešen více než kdy dřív a soud, který následně ženu poslal na čtyři roky do vězení, mluvil o velkém stresu hráče.
„Během vrcholů jeho kariéry na něj korejská média byla kolem něj korejská média až příliš pozitivní, nyní mám pocit, že se proti němu trochu obracejí. Hodně naráží na jeho věk,“ narazil dále v podcastu Talking Tactics reportér Steve Price ze Soulu, že se před mundialem řešily i otázky ohledně toho, zda by měl hrát v základní sestavě, tedy dříve nemyslitelného tématu.
Jako v armádě
Měnící se klima potvrzují i slova jednoho z novinářů, která zachytila kamera během nedávného tréninku Korejců. „Podívejte se, běhá jako velitel vojenské jednotky a přitom v armádě nikdy nesloužil,“ je slyšet. Přestože je povinná vojenská služba, které se Son díky úspěchu v Asijském poháru vyhnul, citlivým tématem, málokdo by si ještě před pár lety dovolil ho proti své hvězdě používat.
„Zájem médií často rozptyluje celý národní tým. Někdy mám pocit, že vše, co se týká korejského fotbalu, je vztáhnuto k osobě Sona. Ale je pravda, že ho to čas od času donutí ukázat něco na hřišti,“ píše ve svém komentáři novinář Če Čchi.
Je to tak. Son, jehož dubnová oslavu gólu proti Cruz Azul (rukou signalizoval bla bla bla) si média přečetla jako reakce na komentáře o jeho produktivitě, si je vědom, že po kariéře plné lásky od veřejnosti, si musí opět trochu vydobýt místo na slunci. Bude motivovaný, hladový, fyzicky dobře připravený. Navíc stejně jako pro Ronalda či Messiho, i pro něj to zřejmě bude poslední mundial, další by musel odehrát na sklonku 38 let. Bylo by to symbolické, přeci jen v Asii se usměvavý střelec těmto dvěma ikonám vyrovná. Česko čeká těžká výzva.