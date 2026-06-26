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Paradox systému MS. Vyplatí se Rakousku prohrát? Vyhne se Španělsku, ale...

Marko Arnautovič a Riyad Mahrez
Marko Arnautovič a Riyad MahrezZdroj: Koláž iSport
Občerstvovací pauza v podání Rakušanů
Marko Arnautovic v nastaveném čase pojistil výhru Rakouska nad Jordánskem trefou na 3:1
Rakušané se proti Jordánsku natrápili, nakonec ale mohli slavit výhru 3:1
Michael Gregoritsch, útočník Rakouska
Záložník Rakouska Konrad Laimer
Amine Gouiri rozhodl zápas proti Jordánsku
Alžírsko otočilo proti Jordánsku a má slušnou šanci na postup
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Petr Fantyš
MS fotbal 2026
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Chyba v systému postupového klíče? Matematika posledních skupinových zápasů mistrovství světa je vzhledem k novému formátu složitá. Hodně právě teď mohou počítat především realizační týmy Alžírska a Rakouska, které se dostávají do specifické situace. Ve vzájemném souboji se rozhoduje pouze o tom, kdo z týmů skončí na druhém a kdo na třetím místě skupiny J, přičemž na lepšího z dvojice bude pravděpodobně čekat favorizované Španělsko. Naopak druhý celek může čekat příznivější los, ale také vypadnutí. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Specifická situace s postupem osmi z dvanácti týmů na třetích místech nyní nechává řadu zemí v nejistotě. Jistý postup mají z těchto celků po noci ze čtvrtka na pátek Švédsko, Ekvádor a Bosna a Hercegovina. Na čekačce zůstává Paraguay (šance postupu přes 99 %), Jižní Korea (53 %) a kufry už má prakticky sbalené skotský výběr (5 %).

Výrazně výhodnější pozici tak mají mužstva hrající na závěr skupinové fáze, konkrétně se jedná o celky ze skupiny J, které už budou znát výsledky všech soupeřů a budou moct přesně propočítat, jaký bodový zisk a rozdíl skóre bude potřeba.

A právě zde čeká výše zmíněná dvojice Rakousko a Alžírsko, kterým hraje do karet také další novinka na šampionátu, a to že prvním pomocným kritériem při rovnosti bodů ve skupině je vzájemný zápas, nikoli rozdíl skóre.

Proto už teď oba soupeři ví, že skončí na druhém a třetím místě a budou bojovat jen o „výhodnější pozici“. Otázkou však je, zda ji bude některý z týmů chtít získat. Proč?

Protože úspěšnějšího bude pravděpodobně čekat nejtěžší možný soupeř. Druhý nejlepší z této skupiny dopředu ví, že v prvním kole vyřazovací fáze narazí na vítěze skupiny H, kde za triumfem míří Španělsko. Podle predikčního modelu iSportu mají úřadující mistři Evropy šanci 84 procent, v podstatě jim stačí neprohrát proti Uruguayi.

MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny H

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
84%
11%
6%
0%
KapverdyKapverdy
2%
50%
20%
28%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
0%
32%
7%
61%
UruguayUruguay
14%
7%
68%
11%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 15:50
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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Pro třetí tým pak zůstávají čtyři varianty: vítězové skupin B, G, L a K. Z nich je zatím jistý pouze jeden tým. Skupina B už je kompletní a první místo si zajistilo Švýcarsko. Ve skupině G je situace nejzamotanější, první místo nyní drží Egypt, ale ještě se na něj může vyhoupnout Belgie a za určitých okolností také Írán. O vítězi skupiny K rozhodne závěrečné utkání Kolumbie–Portugalsko, šance jsou zhruba 50 na 50 a skupinu L s nejvyšší pravděpodobností ovládne Anglie.

Poslední jmenovaný tým je jediný z opravdu největších favoritů, který se kvalitou na papíře může srovnávat se Španělskem.

Záludná třetí příčka

Schůdnější by tedy dost možná bylo skončit na třetím místě, ale i zde je háček, protože tato pozice může také znamenat úplný konec na turnaji.

V tabulce třetích týmů existovalo před turnajem 495 různých kombinací postupů, nyní se počet smrskl na 51 variant a v době výkopu duelu Alžírsko – Rakousko už budou maximálně dva. Oba celky si tak budou moct naprosto přesně spočítat, na kterého soupeře narazí v případě umístění na třetím místě a jaký výsledek k němu potřebují.

Pro Afričany by měla být nejvýhodnější remíza, kterou by zvýšili zisk na čtyři body a zůstali na třetím místě. Aktuálně sice se třemi body a skóre 2:4 patří mezi lepší týmy na třetích místech, ovšem prohra, a tedy rozdíl skóre -3 či dokonce ještě horší, pravděpodobně stačit nebude.

Ještě složitější je pak situace Rakouska, které v případě vítězství či remízy jistě skončí ve skupině druhé. V případě prohry evropský celek spadne na třetí příčku a znovu se bude počítat skóre. Nyní má v této kolonce výběr kolem kapitána Davida Alaby neutrální poměr 3:3 a jako nejvýhodnější se pro něj jeví prohra o jeden gól. Skóre -1 by totiž mělo stačit na postup ze třetího místa. Podle propočtů serveru The Athletic je při tomto scénáři aktuální šance na proklouznutí do play off 73 procent.

Podle aktuálních výpočtů by na něj v tom případě čekalo nejspíš Švýcarsko. A každý fotbalový fanoušek se shodne na tom, že by šlo o příznivější los, než vyrukovat na mistry světa z roku 2010 ze Španělska.

Jak se oba národy k zápasu postaví?

MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny J

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
100%
0%
0%
0%
RakouskoRakousko
0%
57%
43%
0%
AlžírskoAlžírsko
0%
43%
57%
0%
JordánskoJordánsko
0%
0%
0%
100%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 15:50
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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