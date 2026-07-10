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Deschamps: Tři semifinále? Možná jsem ve své práci dobrý. Bude Mbappé zdravý?

Didier Deschamps s Kylianem Mbappém se radují z postupu do semifinále MS
Didier Deschamps s Kylianem Mbappém se radují z postupu do semifinále MSZdroj: ČTK
Didier Deschamps s Kylianem Mbappém se radují z postupu do semifinále MS
Didier Deschamps s Kylianem Mbappém se radují z postupu do semifinále MS
Didier Deschamps se raduje z postupu do semifinále MS
Didier Deschamps se raduje z postupu do semifinále MS
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Bartoloměj Černík
MS fotbal 2026
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Za pár týdnů Didier Deschamps oficiálně skončí na lavičce fotbalistů Francie. Je možné, že bude mít v tu dobu na kontě dva triumfy na mistrovství světa, fenomenální počin, který dokázal jen Ital Vittorio Pozzo. Ale nepředbíhejme, v tuto chvíli dostal Les Bleus „jen“ do třetího světového semifinále v řadě. „Lidský aspekt tohoto týmu je ohromně důležitý,“ vysvětloval zkušený kouč po hladké výhře 2:0 nad Marokem. Pavouk play off MS 2026 >>>

Ne, Paříž není v plamenech. Ačkoliv ve čtvrtek hlavní město Francie kvůli potenciálnímu řádění fotbalových fanoušků (ať už Francouzů, nebo Maročanů) posílily pořádkové služby, Deschampsova parta zvládla čtvrtfinále tak samozřejmě a tak strojově, jako kdyby to v podání fotbalového raubíře ani nestálo za vystřelenou světlici. Les Bleus zkrátka jedou a drtí. Jak jsme na světové scéně pod Deschampsem zvyklí. Minulý mundial se v semifinále utkali právě s Marokem, předminulý rok s Belgií. Vždy to zvládli.

„Tři semifinále už jsou dobrá,“ připustil s úsměvem Deschamps. „Ale i když se to pro nás zdá skoro jako povinnost, pořád toho musíte dosáhnout,“ upozornil s možným odkazem na to, že ne každý favorit dokáže být tak konzistentní.

„Zásluha patří hráčům, ale možná i já dělám svou práci dobře,“ usmál se. „Tohle je lidský projekt, Jediná pravda je ta na hřišti, ale lidský aspekt tohoto týmu je nesmírně důležitý. Není to tak, že něco zkopírujete a vložíte. Nejdůležitější věcí v mém životě byl vždycky francouzský dres a je skvělé vidět, že to tato skupina vnímá stejně.“

Francie od začátku dominovala a zahodila řadu šancí. A když Kylian Mbappé, který v prvním poločase neproměnil penaltu, vstřelil nádherný úvodní gól, zdálo se, že z týmu spadla mírná frustrace. „Dnes to bylo těžké kvůli té penaltě a všem těm neproměněným šancím,“ řekl Deschamps. „Pokud jde o Kyliana, není to problém, ten nikdy neváhá – i když už předtím šanci propásl. Mnoho lidí říká, že Kylian je diktátor, který myslí jen na sebe. Ale on je kapitán a jde příkladem.“

Svého miláčka překvapivě střídal už v 77. minutě. Žádné šetření sil, u Mbappého jde o výjimečný počin, v soutěžním zápase šel ze hry dolů naposledy v podobnou dobu až v prosinci. Důvodem byly menší následky po faulu od Diopa ze 68. minuty. Střelec Realu Madrid by ale podle posledních zpráv měl být připraven odehrát semifinále, které je na plánu v úterý večer.

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