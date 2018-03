Chybí nám lídr, říká Kadeřábek. Třeba Číňané taky znají jen Schicka

Češi půjdou do neznáma. Čínské fotbalisty, se kterými se střetnou v boji o třetí místo, prakticky neznají, ani moc neví o jejich herním stylu. „Měli jsme vlastně jen neděli na to, abychom se dozvěděli nějaké informace. A moc těch informací nebylo. Je to pro nás neznámý soupeř, ale i bez toho je prostě musíme porazit.“

Neznervózňuje vás ten pocit, že hráče neznáte? Protože málokdy se vám tohle v Evropě stane.

„Je to takové zvláštní, když vlastně nevím, na jaké jméno hraju a tak dále. Ale třeba i Číňané nikoho z nás neznají. Nevím, jak to mají. Třeba znají jen Patrika Schicka a ostatní vůbec. To je taky možné.“

Dokážete říct jméno nějakého čínského hráče?

„Nedokážu, ani jsem to nestudoval.“

Upozorňovali vás trenéři na někoho konkrétního?

„Přímo konkrétně ne, spíš nám ukazovali, v jakém rozestavení a jakým stylem hrají. I když teď se to může lišit, když dostali šest gólů od Walesu. Je to těžké odhadnout.“

Co je potřeba zlepšit od předchozího zápasu s Uruguayí?

„Bude to úplně jiný zápas. Nemůžeme srovnávat utkání s Uruguayí a Čínou. Ale zlepšit je potřeba všecko. To, co nám chybí, je hlavně komunikace na hřišti, větší nasazení a chuť ten zápas vyhrát. Tohle bude nejdůležitější.“

Ohledně komunikace narážíte na druhý gól?

„Ne, to nebyla žádná komunikační chyba. To jsem prostě měl vyběhnout. Spíš jde o to, abychom na sebe řvali, více se povzbuzovali a mluvili. Chybí nám takový ten hlavní lídr, který za to vezme. My jsme všichni takoví – v uvozovkách – hodný typy. Jsme uzavření do sebe, soustředíme na sebe. Chybí nám někdo, kdo ten tým strhne.“

Je zápas s Čínou tím, ve kterém byste mohli protrhnout střeleckou neefektivitu?

„My spíš musíme hledět na to, že v Evropě – se vší úctou k Číně – budeme potkávat těžší soupeře. Bude to určitě dobrá prověrka a zkušenost v tom, že styl jejich fotbalu nám není tolik známý. My se ale hlavně musíme soustředit na to, abychom poráželi soupeře větších kvalit. Musíme se určitě zlepšit.“

