Hyský: Tým není v ideálním stavu. Chybí kostra, ale Jarolím to má těžké

Video k článku 720p 360p REKLAMA Byl to bojovnější výkon, těší Jarolíma. Se třemi stopery jsme nebyli děraví VŠECHNA VIDEA ZDE

Proti Nigérii se Češi zvedli, souhlasíte?

„Šlo o zápas dvou poločasů. V prvním hráli Češi lépe, druhý ovlivnilo počasí. Nigérie začala víc hrát, foukalo proti nám, ale žádnou možnost nevyužila. Bylo cítit, že Češi mají za sebou vysokou porážku s Austrálií, jejich přístup byl diametrálně odlišný. Chtěli hrát na výsledek, na ten zápas byli hráči mnohem lépe připravení a nastavení než Nigérie. Ti po nominaci na šampionát sundali nohu z plynu, nehráli naplno, v prvním poločase byli všude pozdě. Bylo to bez pohybu, spíš jsme byli lepším týmem. Určitě jde o cenný výsledek.“

V čem byl český tým lepší?

„Hrozili jsme hlavně ze standardek, ty jsme zahrávali velmi dobře. Byly tam některé nakrátko rozehrané situace, další pak naopak směřovaly na zadní tyč, to fungovalo, byli jsme z toho nebezpeční a dali i vedoucí gól. Pomohla také změna rozestavení. Nigerijci hráli v Anglii 4-2-3-1, ale proti nám nastoupili také v rozestavení 3-5-2. Tím se na hřišti taktiky obou týmů zneutralizovaly. Na našich hráčích vzadu bylo vidět, že nechtějí kazit, věděli, že proti Austrálii to bylo hrozné. Nesnažili se o žádnou velkou konstruktivitu, spíš hráli jednoduše, rychle nahoru na útočníky, aby zbytečně neztráceli balony. Když už nevěděli kam, volili rozehrávku přes Vaclíka.“

Platí, že česká reprezentace dokáže zahrát až v momentě, kdy je pod velkým tlakem?

„Dá se to takhle říct. Vždycky jsme schopní zabrat ve chvíli, kdy jde všechno proti nám a je na nás velká kritika. Patří to k české povaze, není to poprvé a myslím, že ani naposledy. Facka od Austrálie hrála v zápase velkou roli. Ale Nigérie k tomu přistoupila hodně laxně, nebyl to výkon hodný účastníka mistrovství světa, zklamala mě. Čekal jsem od ní mnohem víc, ale je to pochopitelné. Šlo o to nezranit se, mají chvilku do mistrovství světa a až tam se budou chtít ukázat.“

Tomáš Vaclík: Vítězství nad Nigérií? Tým není tak špatný, jak se psalo 720p 360p REKLAMA

Co napověděly zápasy s Austrálií a Nigérií směrem k podzimní Lize národů?

„Spíš to vyvolalo otazníky. Panovala nejistota kolem trenéra, není to v úplně ideálním stavu. Na to, že trenér Jarolím má za sebou celou kvalifikaci a pracuje s týmem téměř dva roky, by mužstvo mělo být mnohem dál. Je cítit, že tápe a nevybral si žádnou osu týmu, hodně se točí se hráči.“

Jarolím ale musel nastartovat generační obměnu hráčů a zapracovávat nové tváře…

„Je to určitá kritika, ale rozumím tomu, že trenér Jarolím to nemá jednoduché. V momentě, kdy mužstvo od začátku nemělo výsledky v kvalifikaci, nebylo se tam čeho chytit, proto hodně zkoušel. Ale měla by být vybraná osa týmu, jasně daní hráči, které trenér podrží i v momentě, kdy se jim tolik nedaří v klubu. Tím buduje týmovou hiearchii, ale to tam nevidím.“

Co konkrétně týmu schází?

„Když se podívám na brankáře, má tam slušný výběr, ale pořád není určená jednička. To pro brankáře není dobře, trenér už by měl být dávno rozhodnutý. Je super, když mužstvo umí hrát na dva i na tři stopery. Ale zase. Jednou hraje jeden, podruhé zase někdo jiný. Je tam moc změn, hráči v tom sami tápou a nejsou si jistí. Vzhledem k Lize národů se mužstvo nějak extra neposunulo.“

Asi 74 rohových kopů, ale jen jedna branka, říká Kalas. Přerušení ho překvapilo 720p 360p REKLAMA

Kdo by měl patřit do kostry týmu?

„Určitě ti zkušenější, co mají něco za sebou. Kadeřábek, Gebre Selassie, Darida. Vzadu asi Marek Suchý, má za sebou slušnou kariéru i hodně zkušeností. Má své nedostatky, občas dělá chyby, ale je to o tom mu dát důvěru a pro někoho se rozhodnout, aby se to na někom dalo postavit. Faktem je, že trenér má skoro na každém srazu zraněné důležité hráče, je to těžké.“

Zůstává Jarolím tím pravým mužem pro reprezentaci?

„Nejsem zastáncem častých změn, trenér by měl dostat čas. Jarolím ho měl, kvalifikaci s hratelnou skupinou nezvládl. Slyšel jsem názory, že každému trenérovi se u nároďáku měří jinak… Jestli má smlouvu, jde o těžké rozhodnutí. Kdo za něj? Mluví se o Šilhavém, Lavičkovi. Celkově jsou ale spekulace kolem trenéra nepříjemné.“

Jak se vám líbili útočníci?

„Nejvíc se mi proti Nigérii líbil Šural, hrál dobře, Schickovi vyhraným soubojem připravil slušnou šanci. Co se týká Schickovy tutovky… Na něj jsou velká očekávání, že tým potáhne a bude dávat góly. To se mu bohužel nedaří… Za dva roky v Itálii přičichl k tamnímu prostředí, ví, že musí pracovat. Jestli tenhle dvojzápas po sezoně bral jako nutné zlo, musí vědět on sám. Ale ani v jednom extra nepřesvědčil. Myšlenku měl v té velké šanci, kdy šel sám na gólmana, dobrou, věděl, že chce střílet nahoru, ale přestřelil. Jde o situaci, kterou by měl proměňovat, tolik podobných šancí si během zápasu nevytvoříme. Nebyly to od něj ideální dva zápasy.“