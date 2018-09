Son z Tottenhamu nemusí na vojnu! Korejci ovládli Asijské hry

Šestadvacetiletý Son Hung-min, jenž hraje za Spurs od roku 2015 a v červenci podepsal nový pětiletý kontrakt, byl před začátkem turnaje pod velkým tlakem. Pokud by v Jakartě s národním týmem titul nezískal, musel by příští rok po svých 27. narozeninách narukovat, což by pro jeho profesionální kariéru znamenalo velké komplikace nebo i konec.

Každý fyzicky způsobilý korejský muž totiž musí do osmadvaceti let povinně absolvovat 21 měsíců dlouhou vojenskou službu. Výjimkou pro sportovce může být pouze olympijská medaile či právě triumf na Asijských hrách.

Přitom výjimku už Son Hung-min mohl dávno mít, pokud by ho před čtyřmi lety jeho tehdejší zaměstnavatel Bayer Leverkusen pustil na předchozí Asijské hry. Ty se však konají mimo oficiální termín FIFA a Son Hung-min v roce 2014 přišel o celkové vítězství, které osvobodilo jednu generaci korejských fotbalistů z armády.

Tottenham mu letos šanci dal a bezprostředně po utkání mu zástupci Spurs poblahopřáli. „Gratulujeme, Sonny - šampione Asijských her,“ tweetovali na klubovém účtu.