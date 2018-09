Schick o letní dřině, Plzni i AS Řím. Máme ve hře trošku zmatek, říká

Video k článku 720p 360p REKLAMA Patrik Schick: Liga národů? Cíl je vyhrát skupinu. Na Plzeň se v Římě neptali VŠECHNA VIDEA ZDE

V jaké formě jste přijel na sraz?

„Přijel jsem hlavně zdravý a motivovaný, jsem rád, že mě nic nelimituje. Celou přípravu jsem odehrál v docela slušné formě, bohužel poslední zápas před pauzou jsme prohráli (1:2 s AC Milán). Budu si chtít spravit chuť.“

O vaší letní přípravě se dost mluvilo. Pomohlo vám, že jste začal trénovat už během dovolené?

„Chtěl jsem přijít připravený, to se mi povedlo, celou přípravu jsem absolvoval bez zdravotního problému, za což jsem moc rád, dával jsem i nějaké góly. Jsem trošku smutný, že jsem se netrefil teď na startu ligy a že nám nevyšel zápas s AC.“

Proč jste se rozhodl pro individuální přípravu?

„Po zkušenostech z minulého roku jsem věděl, že příprava je pro mě hodně důležitá. Chtěl jsem dohnat manko ještě před přípravou a na ni přijít nachystaný. To se podařilo.“

Dopadly vaše vstupní test lépe, než v AS očekávali?

„Už testy, které jsme dělali v půlce minulé sezony, mi dopadly dobře, teď v létě mi vyšly ještě lépe. Dá se říct, že mě v AS chválili.“

Nastartuje se reprezentace Ligou národů?

Nastartuje se reprezentace Ligou národů?

„Těžko říct. Není to o Lize národů, je to o nás. To, že hrajeme Ligu národů, nás nezmění, že bychom hráli jinak. Je to o naší prezentaci na hřišti a jak se během těch pár dnů připravíme na úvodní zápas s Ukrajinou.“

V reprezentaci se nyní sešla velká parta ze Slavie, naopak ze Sparty není povolaný nikdo. Už jste si jako letenský odchovanec od nich něco vyslechl?

„Viděl jsem poslední zápas s Plzní, který byl celkem dost jednoznačný. Ale i tak je docela překvapení, že v nominaci není žádný sparťan a osm slávistů.“

Těšíte se do Plzně na Ligu mistrů? Jan Kopic říkal, že jste si hned po losu psali…

„Jo, psali jsme si. Kluci už s nimi hráli, u nás vědí, kdo je Plzeň. Bude to zajímavé, těším se na to.“

Hráči ze Slavie osou nároďáku? Nabízí se to, uznal trenér Jarolím 720p 360p REKLAMA

AS Řím udělal přes léto značné změny. Je mužstvo silnější, než v minulé sezoně?

„Přišlo hodně hráčů, asi jedenáct, možná ještě víc. Fakt hodně. Ale jsou to spíš mladí hráči, na druhou stranu odešli gólman Alisson, Radja Nainggolan, v posledních dnech Kevin Strootman. To jsou tři hráči základní sestavy, to je znát. Máme ve hře trošku zmatek, jinak si ale myslím, že tým je kvalitní. Musí si všechno sednout.“

Vedle Plzně si zahrajete i s Realem Madrid. Přál jste si takového soupeře do skupiny?

„Tam už si moc nevyberete. Jestli je to Real, Barcelona, Manchester City. To jsou všechno TOP týmy, velké rozdíly mezi nimi nejsou. Realu odešel Ronaldo, uvidíme, co to s nimi v Lize mistrů udělá, hrál jim tam velkou roli. Jsem zvědavý, jak ho nahradí. Za mě Real nebude tak silný, jako v minulé sezoně.“

Pomůže vám zkušenost s Barcelonou, kterou jste na jaře senzačně vyřadili ze čtvrtfinále Ligy mistrů?

„Zápasem proti Barceloně jsme si dokázali, že můžeme hrát i s nejlepšími a jsme schopní jim dávat dost gólů. To nám může dát pocit jistoty, sebedůvěru, že můžeme porazit i Real.“

Je to cenná zkušenost i pro vás, že se vám nerozklepnou kolena tolik, jako když jste proti takovým týmům hrál poprvé?

„To je jasný. V prvních zápasech si tím musíte projít, trošku koukáte, že najednou nastupujete proti takovým hráčům. Když je to podruhé, potřetí, už to tolik nevnímáte. Když máte takovou zkušenost, jdete na hřiště s větší jistotou.“

Protože už víte, že se s nimi dá normálně hrát…

„Přesně tak. Když se na ně koukáte na videu, kde mají sestřihané své nejlepší věci, vypadá to, jako že jsou trošku z jiné planety. Pak vidíte v zápase, že i takoví hráči kazí normální věci, přihrávku nebo ztratí balon. Jsou to také jen lidi.“

Překvapilo vás, že se ještě střelecky neprosadil Cristiano Ronaldo v Juventusu?

„Nevím, co od italské ligy očekával. Osobně jsem poznal, jak je to v Itálii těžké. On už toho dokázal hodně, je to jen otázka času, než se prosadí.“

Oceňujete na něm, že v pokročilém fotbalovém věku opustil Real, kde měl výsostné postavení, a šel do nové výzvy v Itálii?

„Neznám ho osobně, ale co se říká a píše, je hodně cílevědomý. To hrálo velkou roli, chce toho dokázat ještě víc, to byl jeho největší důvod, proč změnil klub.“