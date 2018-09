Slovákům čelil pojišťovák i YouTuber. Šílená situace, jiné tempo, říkali

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Nemec, 37. Rusnák, 79. Fogt (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Kozáčik – Hubočan, Škrtel (C) (83. Gyömbér), Šatka, Mazáň – Kucka (61. Greguš), Hrošovský – Rusnák (46. Mak), Hamšík (61. Duda), Weiss (67. Pačinda) – Nemec (46. Ďuriš) Hosté: Haagh – Vollesen (77. Jakobsen), Nielsen, Johansen, Bertelsen (71. Fönss) – Johansson (84. Christiansen), Bannis (46. Hunsballe) – Höybye (61. Fogt), Gaudin, Kempel (61. Sörensen) – Offenberg (C) Rozhodčí Stadion City Arena, Trnava

V úterý ráno seděl Christian Bannis v kanceláři pojišťovny, kde pracuje. V tom zazvonil telefon. „Nechceš si zahrát za dánskou reprezentaci?“ ozvalo se na druhém konci.

Nebyl to žádný žert od Christianových kolegů. Kompletní nominace Dánska, která čítá hvězdy jako gólman Leicesteru Kasper Schmeichel či záložník Tottenhamu Christian Eriksen, kvůli sporům se svazem jednoduše odmítla přijet. John Jensen, který pro tuto skutečně specifickou událost dočasně nahradil hlavního trenéra Ageho Hareideho, tak musel tým lepit hráči ze třetí a čtvrté ligy. Amatéry, kteří mají v týdnu obyčejná zaměstnání. A ukázal i na Bannise,který ve třetí nejvyšší soutěži kope za Tarup-Paarup IF.

„Je to naprosto šílená situace,“ cituje pojišťováka a od středy i záložníka s reprezentačním startem dánský list Bold. „Museli jsme tu bojovat, ale jsme rádi, že jsme uhráli solidní výsledek. Bylo to úplně jiné tempo, než na které jsme byli zvyklí. Když jsme dostali míč, museli jsme se mnohem rychleji rozhodnout, co s ním udělat. Ale byla to pro nás velká zábava a samozřejmě skvělá zkušenost, protože jsme hráli proti velkým hráčům,“ dodal pro ESPN Bannis, který dostal za úkol bránit kapitána Neapole Marka Hamšíka.

Slovenský kouč Ján Kozák na tiskové konferenci po zápase řekl, že jeho svěřenci jistě mohli strávit čas trochu kvalitnější přípravou, soupeře ale rozhodně nedehonestoval. „Myslím si, že tam tam byli tři, čtyři hráči, třicátníci, na kterých bylo vidět, že dřív hráli ligu. Teď už umí každý běhat, přesouvat se. Šance jsme si vytvořili, možná jste si mysleli, že jich bude víc. To i já. Myslím, že je normální, že se když se ztratí míč, soupeř útočí do otevřené obrany. Mysleli jste si snad, že přijeli nějací kovbojové?“ glosoval.

„Tempo nebylo vysoké, ale vydrželi až do konce. Připravili jsme se na ně, zvítězili jsme a teď už přemýšlíme o dalším zápase,“ zakončil 64letý kouč.

Vrátí se profesionálové kvůli Lize národů?

Někteří slovenští hráči moc nadšení nebyli. „Pro diváky to byl nezáživný zápas. Nejdůležitější bylo vyhrát, a to se povedlo. To, že jsem vstřelil gól futsalovému brankáři o utkání vypovídá vše. Celé je to trochu smutné,“ kroutil hlavou záložník Albert Rusnák nad překonáním Christoffera Haagha.

Ten proti Slovensku sice inkasoval tři branky, několikrát se ale svůj tým podržel. „Jsem administrativní pracovník. Taky mám společnost s brankářským vybavením. A hraju futsal. V úterý jsem přišel do kanceláře a požádal jsem šéfa o volno kvůli reprezentačnímu zápasu, a ten mi to povolil,“ vyprávěl o své cestě do reprezentačního dresu.

Všech 23 hráčů nominovaných k přípravnému zápasu před Ligou národů hraje fotbal jen amatérsky a má jinou práci. Kevin Jorgensen je hlídačem ve vězení, Christian Bommelund Christensen pracuje jako tesař, kapitán Christian Offenberg je prodavač. Rasmus Johansson se dokonce živí jako YouTuber, v rodné zemi je populární pro freestyle fotbalová videa. Jedinou výjimkou ve skupině pracantů je osmnáctiletý Kasper Skraep. Ten totiž ještě chodí na střední školu.

Dánskou reprezentaci čeká v neděli první zápas Ligy národů proti Walesu. A nikdo ještě neví, zda do něj nastoupí skutečný národní tým, toho času protestující a bez podepsané smlouvy, nebo si amatéři z nižších soutěží budou muset dát ještě jednu šichtu.

„Osobně doufám, že se vrátí původní tým. Tohle byl jen přátelák, v neděli jde už o důležitý soutěžní zápas,“ vyjádřil své přání Christian Bannis, který po debutu za národní tým nemá ambice posunout se o nějakou tu úroveň výš. „Je mi 26, už to je mimo moje možnosti. Navíc s partnerkou čekáme dítě,“ vysvětlil třetiligový záložník a pojišťovák. S největší pravděpodobností se tak v po ojedinělém utkání na Slovensku zase vrátí do pojišťovny.