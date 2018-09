Dánové lepí repre hráči ze 4. ligy i futsalisty. Stateční muži, chválí je

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Nemec, 37. Rusnák, 79. Fogt (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Kozáčik – Hubočan, Škrtel (C) (83. Gyömbér), Šatka, Mazáň – Kucka (61. Greguš), Hrošovský – Rusnák (46. Mak), Hamšík (61. Duda), Weiss (67. Pačinda) – Nemec (46. Ďuriš) Hosté: Haagh – Vollesen (77. Jakobsen), Nielsen, Johansen, Bertelsen (71. Fönss) – Johansson (84. Christiansen), Bannis (46. Hunsballe) – Höybye (61. Fogt), Gaudin, Kempel (61. Sörensen) – Offenberg (C) Rozhodčí Stadion City Arena, Trnava

Výběr, který přicestoval na Slovensko, se dá v nejlepším světle označit jako provizorní. Na poslední chvíli poskládaný tým, v němž nejsou hráči z vyšší než třetí dánské ligy, povede úplně nový prozatimní trenér. Ageho Hareideho dočasně vystřídal John Jensen. Bývalý záložník Arsenalu naposledy vedl Fremad Amager ve druhé lize.

„Pro kouče je to velmi složitá situace. Na přípravu máme jen 24 hodin. Pro hráče je to jedinečná příležitost nastoupit za národní tým. S každým z nich jsem hovořil v letadle, ráno máme trénink za zavřenými dveřmi, kde si povíme taktické pokyny,“ řekl Jensen na úterním setkání s novináři.

Spíš než o vítězství půjde Jensenovu výběru hlavně o zážitek, jak se zdá podle jeho slov. „Hráči se neznají, bude to pro ně nesmírně náročné. Ale všichni si to užijí od první do poslední sekundy,“ řekl 53letý bývalý středopolař.

Setkání s novináři se zúčastnil i Kim Hallberg, ředitel dánského svazu pro reprezentaci, který řešil otázku, zda tým poskládaný z hráčů z nižších soutěží není vyjádřením neúcty vůči slovenskému soupeři. „Omlouváme se, jestli to tak bylo vnímané. Ale jsme v konfliktní situaci, uděláme vše, abychom splnili kritéria UEFA. Víme, že je to černý den pro dánský fotbal, ale nerad bych zvažoval alternativu, že bychom vůbec nepřijeli,“ řekl funkcionář. „Mužstvo můžu charakterizovat jako 23 velmi statečných mužů,“ prohlásil o netradiční reprezentaci.

Slovenský fotbalový svaz se rozhodl, že na utkání dovolí vstup za symbolické jedno euro. Ti fanoušci, kteří si vstupenku koupili už dříve, dostanou své peníze zpět. „Dánská strana nám slíbila finanční kompenzaci nákladů, které byly spojené s organizací zápasu,“ stojí v oficiálním prohlášení.