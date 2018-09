Famózní Suárez: přímák, „Panenka“ i boží asistence! Argentina bez Messiho

Nejlepší střelec uruguayské reprezentace na světovém šampionátu cestu do sítě nenašel, ale v pátek v Houstonu zvýšil své konto v bleděmodrém dresu na 55 branek.

Nejdříve mazácky obstřelil zeď při přímém volném kopu, poté proměnil penaltu legendárním vršovickým dloubákem Antonína Panenky. Své famózní představení barcelonský útočník završil nádhernou asistencí ve stylu "rabona".

VIDEO | Podívejte se na nejlepší Suárezovy okamžiky zápasu

🎥| Luis Suarez had an Incredible game against Mexico Last night!



🎯Goal from free kick

🥅 Panenka penalty

✅ Rabona assist



Luis Suarez was vintage last night and seems to be on form now.



4 goals and 2 assists in his last 2 matches. pic.twitter.com/xMHEFWFfv5