Dohoda se Šilhavým blízko. Chybí drobnosti, jedná se s Galáskem

"Domnívám se, že k dohodě jsme skutečně velmi blízko. Už včera jsem avizoval, že v tuto chvíli je Jaroslav Šilhavý jediný člověk, s kterým jednáme. V tuto chvíli jsou z mého pohledu jednání tak daleko, že je zapotřebí pouze dokončit některé nezbytné formality, abychom mohli říci, že jsme bezezbytku domluveni," řekl novinářům Malík.

Dnes odpoledne má podle něj vedení FAČR s Šilhavým další schůzku. "Předpokládám, že některé drobnosti budeme ještě precizovat v průběhu celého víkendu. Byli bychom velmi rádi, kdybychom v průběhu pondělí, nejpozději úterý, mohli veřejnost seznámit s tím, že máme finální dohodu a český národní tým má trenéra," dodal Malík.

Reprezentace je bez trenéra od úterý, kdy u týmu skončil Karel Jarolím. Asociace s ním ukončila spolupráci den po rekordním debaklu 1:5 v přípravném utkání v Rusku. Další zápasy čekají český celek už v polovině října, kdy v Lize národů nastoupí na Slovensku a na Ukrajině.

Jednou z větších otázek, které s Šilhavým vedení FAČR nyní řeší, je podoba realizačního týmu. Jedním z asistentů bude trenérův dlouholetý spolupracovník Jiří Chytrý a dalším by mohl být bývalý reprezentační kapitán Tomáš Galásek. "V tuto chvíli nevím, zda již pan Šilhavý s Tomášem Galáskem hovořil. Já mám v plánu se s Tomášem spojit v průběhu dnešního odpoledne, abych s ní také o této věci hovořil," řekl Malík.

S Poborským povedou dál debatu

Naopak nabídku dělat asistenta národního týmu odmítl Karel Poborský, který šéfuje projektu regionálních akademií. V budoucnu se však vedení FAČR k jednání s ním může vrátit. "Jeho rozhodnutí plně respektuji, naopak se domnívám, že jeho vnímání situace a toho, co je potřeba udělat v rámci mládeže a jejího následného zapracovávání do A-týmu, je správná vize. Je to bezesporu věc, o které s Karlem povedeme další debatu," uvedl Malík.

Je možné, že pro nejbližší zápasy nebude mít reprezentace klasického manažera, jako měla dříve. "Nemyslím si, že je to jedna z klíčových věcí. O podobě celého realizačního týmu vedeme poměrně rozsáhlou debatu a já se domnívám, že pokud jde konkrétně o tento post, tak realizační tým minimálně pro období do konce Ligy národů zeštíhlíme," uvedl Malík. "A tento post, nechci říct nahradíme, ale využijeme služby našeho oddělení logistiky a některých dalších oddělení a stávajících členů v rámci realizačního týmu. Takže to bude možná taková drobná změna," dodal.