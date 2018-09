Šilhavý? Nehledá výmluvy, hráči za ním půjdou, věří Lüftner

Na půlrok, který strávil pod Jaroslavem Šilhavým, vzpomíná jen v nejlepším. Obránce Michael Lüftner přestoupil v zimní pauze v sezoně 2016/2017 z Teplic do Slavie, ihned se prodral do základní sestavy, na jaře slavil mistrovský titul a vysloužil si angažmá v FC Kodaň. V rozhovoru nového šéfa české reprezentační lavičky představuje.

Jak byste Jaroslava Šilhavého charakterizoval?

„Myslím, že je to lidský trenér a obrovský profesionál. Rozumí tomu, co dělá, a má svou práci podloženou výsledky. Podle mě udělal svaz výbornou volbu, když ho vzal k reprezentaci.“

Mnoho lidí říká, že jednou z jeho nejsilnějších stránek je komunikace s hráči. Potvrdíte to?

„Určitě. Je strašně lidský člověk, dokáže hráče pochopit. Když je nějaký problém, promluví s ním. Se mnou několikrát mluvil, například když jsem přestupoval. Když mi umřel děda, pustil mě domů, dal mi volno. Samozřejmě, když někdo udělá pitomost, řekne mu to. Je to trenér, který když má něco na srdci, řekne to. Neschovává se za nějaké výmluvy, nehledá je, řekne hráči, jak to cítí, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Osobně to moc kvituju. Hráč se pak může zlepšovat.“

Hráči tedy u něj vědí, na čem jsou?

„Přesně tak. Hráč ví, na čem je, jakou pozici má u trenéra, na čem má pracovat. Trenér Šilhavý není takový, že za vámi přijde jednou za měsíc. Se mnou komunikoval často, před zápasem, po zápase, několikrát jsme seděli u videa.“

Jaký chce hrát fotbal? Co po hráčích vyžaduje?

„Chce být agresivní bez míče, chce hodně napadat, když to jde. Taky má rád rychlé protiútoky, což se nám ve Slavii hodně dařilo. A s panem Chytrým (Šilhavého asistent – pozn. aut.) má skvěle zvládnuté standardní situace.“

Říká se o něm, že je defenzivní trenér…

„To si nemyslím. Že by lpěl na defenzivě? Takového jsem ho nepoznal. Ve Slavii jsme drželi třeba i osmdesát procent času balon, stříleli jsme strašně moc gólů. Nepamatuju si, že bychom s panem Šilhavým měli trénink vyloženě na defenzivu. Překvapuje mě, že má takovou nálepku.“

Zmínil jste standardní situace, ve Slavii jste z nich těžili a měli jste vysoké, silové hráče. Má trenér Šilhavý takové typy rád?

„Je pravda, že když jsem byl ve Slavii, dávali jsme hodně gólů ze standardek a hodně často jsme je cvičili. Typy hráčů k tomu byly, ať už to byl Milan Škoda, Michal Frydrych, Simon Deli, já. Všichni siloví hráči, ale myslím, že to spíš jen vyplynulo ze sestavy.“

Zároveň se očekává, že najde kostru reprezentace, na kterou bude spoléhat. Ve Slavii jasná osa mužstva byla. Cítil jste, že nerad sáhá do zavedené sestavy?

„Jo, měl osm devět hráčů, kteří odehráli prakticky celé jaro, co jsem tam byl. Doplňoval to hráči, kteří byli pro konkrétního soupeře nebezpeční. Může to tak být i v reprezentaci. Že bude mít svou kostru týmu, kterou bude chtít co nejdřív najít, a vedle ní to dál skládat.“

Jeho dlouholetým asistentem je Jiří Chytrý. Jak jsou spolu sehraní?

„Jsou spolu dlouho, přesně vědí, kdo co má na starosti. Pan Chytrý hodně mluví do standardních situací. Myslím, že on je další velký odborník, který je v Česku podle mě nedoceněný. Jeho zkušenosti a vidění fotbalu jsou skvělé.“