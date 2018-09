Malík: Shodli jsme se rychle. Berbr chtěl nejprve Poborského, vše změnilo Rusko

"Prohráli jsme s Ukrajinou a já volal Karlovi Poborskému. Hovor byl jednoduchý - jestli má ve čtvrtek čas," řekl na dnešní tiskové konferenci Berbr. "Pak se ale stalo Rusko a v letadle jsme narazili na jméno Šilhavý a v tu chvíli padalo jméno Poborský z pozice hlavního trenéra," dodal.

Bývalému záložníkovi Manchesteru United poté asociace nabídla jinou roli u reprezentačního týmu. "Karel ale nabídnutou funkci nepřijal, protože si představoval funkci jinou, takže je to uzavřená kapitola," prohlásil Berbr.

Podle předsedy FAČR Martina Malíka jméno trenéra Šilhavého vyplynulo z debaty s řadou lidí. "Někteří členové výkonného výboru s námi byli v Rusku, s některými jsme si telefonovali. Možností byla řada, ale širší shodou jsme dali přednost variantě s Jaroslavem Šilhavým," uvedl.

Malík: Pod Jarolímem mi chyběla větší pohoda v týmu 720p 360p REKLAMA

Jednání s trenérem pak byla relativně rychlá. "Ale nebylo o tom, že bychom si padli do náruče a okamžitě se shodli. Bavili jsme se o jeho pohledu na situaci, o jeho vizi na nejbližší zápasy i kvalifikaci o Euro a poměrně rychle jsme našli shodu," přidal Malík. "Neřešili jsme ani tak finanční stránku, jako délku smlouvy, výpovědní podmínky a vazbu na sportovní cíle," dodal.

Po domluvě s Šilhavým nebude zatím asociace obsazovat roli manažera reprezentace, ve které skončil Jaromír Šeterle. "V rámci asociace máme oddělení logistiky i společnost, co zajišťuje cestovní služby, takže jsme si řekli, že to jsme schopni zajistit touhle cestou. Po podzimu si sedneme a řekneme si, jestli to fungovalo, nebo je třeba nějaké korekce," řekl Malík.

Berbr: Ševčenko by se mi jako trenér líbil. Poborský chtěl jinou funkci 720p 360p REKLAMA