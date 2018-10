Slováci vyzpovídali Vrbu: Co říká o síle Česka či svém konci u repre?

V Trnavě proti Slovensku povede poprvé český národní tým jako trenér Jaroslav Šilhavý. „Má cenné zkušenosti z klubové scény, ale navíc je sbíral i za působení u národního týmu, když ho vedl Karel Brückner, kterému dělal asistenta. Rád pracuje s hráči a je podle mě dobrou volbou. Jelikož je utkání proti Slovensku jeho prvním zápasem na postu hlavního kouče národního týmu, nedokážu ale tipovat, jakou jedenáctku postaví,“ říká před debutem Jaroslava Šilhavého plzeňský Pavel Vrba.

54letý kouč je si vědom toho, že pro nového reprezentačního trenéra nebylo snadné složit první nominaci. „Česko je aktuálně ve fázi hledání. Není tu tak silná generace hráčů, navíc kvalitních, jako byli před dvaceti lety Koller, Nedvěd, či Šmicer. Nejsme Slovensko, které má zkušených hráčů mnoho. Českých hráčů tolik v zahraničí nepůsobí. Sám jsem zvědavý, jak Jarda (Šilhavý) zvládne sestavu poskládat. My Češi mu můžeme popřát jen hodně štěstí.“

„Když se podívám na průběh skupiny Ligy národů a na zmiňované nominace obou týmu, navíc se hraje v Trnavě, tak jsou pro mě favoritem Slováci. Diváci v Trnavě vytvoří zajisté jako vždy bouřlivé prostředí, které slovenští hráči dobře znají. To bude jejich velká výhoda,“ prozradil svůj odhad na vítěze Vrba. „Přesný výsledek po mě ale nechtějte. Nebudu tipovat. Když by si to přečetli v Česku, tak by to velmi rozebírali. Věřím ale, že to bude dobrý fotbal, který bude lidi bavit. Pro mě by bylo ideální, kdyby to skončilo třeba 3:3,“ říká Vrba.

On sám si během kvalifikačního cyklusu spojeného s EURO 2014 ve Franci zkusil, jaké to je vést český národní tým. „Neříkám, že mi došla trpělivost, ale cítil jsem, že potřebuji změnu. Chyběla mi práce s hráči. Při trénování reprezentace absolvujete během roku přibližně osm srazů, ale jinak chodíte po klubech. To byla jedna z věcí, proč jsem se rozhodl skončit a vrátit se na klubovou úroveň,“ objasnil Vrba svůj tehdejší konec u reprezentace. „Nepřešla mě tedy trpělivost, ale spíše jsem chtěl u fotbalu pracovat jinak.“

Ke Slovákům Vrbu nepustila Plzeň

Zkušenosti má Pavel Vrba nejen z české, ale i ze slovenské reprezentace. Byl to právě on, kdo seděl na lavičce východních sousedů po boku trenéra Jána Kociana, když své první starty sbírala jedna z aktuálně největších hvězd Slovenska, neapolský Marek Hamšík.

„Byl tehdy hodně mladý a mnozí se jeho nominaci divili. Na jeho příkladu se ale přesně ukazuje, že trpělivost ve fotbale přináší své ovoce. Věřili jsme, že právě on nebo Martin Škrtel budou jednou tahouny reprezentace. Nyní můžeme tvrdit, že Ján Kocian udělal dobře, že dal těmto hráčům prostor,“ konstatoval plzeňský kouč.

Plzeňský stratég dokonce v minulosti nebyl daleko od toho, aby se stal hlavním trenérem Slovenska. Z Plzně ho ale tehdy nepustili a volné místo nakonec získal Ján Kozák. „Je to tak. Slovenský tým jsem chtěl trénovat. Tehdy jsem v něm viděl velký potenciál, což také o pár měsíců později potvrdil postupem na EURO. Věřil jsem, že tým, který si zahrál na MS v JAR, se má šanci probojovat i na evropský šampionát. To mě lákalo,“ přiznal Vrba.

Návrat k některé z reprezentací současný kouč Viktorie Plzeň nevyvrátil. „Nikdy neříkejte nikdy. Nicméně nemá smysl se o tom teď bavit. Je to možná i otázkou věku. Starší trenér se třeba cítí spokojeně, když je u národního týmu. Já jsem ale spokojený, když pracuji pro klub.“