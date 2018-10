Dočkal mě mimo hřiště překvapil, říká Galásek. Jaké nedvědovské rysy má?

Tomáš Galásek ještě jako hráč zažil v reprezentaci slavné časy. Čistil prostory za Pavlem Nedvědem, Tomášem Rosickým či Karlem Poborským. Byl mužem na černou práci, kterou dle jeho slov před lety málokdo uměl ocenit. Kouč Karel Brückner o něm říkal: je „kompjútrem“ našeho týmu. „Aspoň někdo si vzpomněl!“ směje se po letech tomuto označení Galásek.

Jako výborného defenzivního záložníka si vás pamatuje snad každý…

„Já byl vděčný Karlu Brücknerovi, že mi tu šanci dal. Byl jsem součástí velice úspěšného týmu. A když si toho někdo vážil, tak jsem si říkal, že asi nejsou štítoví hráči tak přehlížení. Že někdo vidí tu kvalitu. Ví, proč tam jsou, proč hrají.“

Stejně jako Tomáš Souček dnes.

„Momentálně není v české lize ani v reprezentaci lepší štít, než je on. Zaslouží si to. I Suk má třeba problém se zakončováním jako já. Ale když bude hrát tak dobře jako poslední zápasy za Slavii a národní tým, může počítat s úspěchy. To, že dá o jednu branku míň než Schick nebo Krmenčík, ho nemusí vůbec zajímat. A nás – trenéry – taky ne.“

Proti Ukrajině sice hrát nebude, ale z dlouhodobého pohledu může i on být „kompjútrem“ současného týmu?

„Může. Záleží na něm. Slyšel jsem od kluků, co ho znají delší dobu, že někde začínal a prostě si to vybojoval. On chtěl. A teď se mu to vrací, je odměněný tím, že se dostal do reprezentace. Zrovna tak má šanci stát se třeba i vůdčí osobností. Je mu teprve třiadvacet let, může se rozvíjet a být pro mužstvo cenný. Záleží jenom na něm.“

Ve spolupráci s Pavelkou a Dočkalem zastavili Slováky Hamšíka, Lobotku a Dudu. Líbil se vám?

„Nelze vychvalovat jedince, v té záloze jsou tři a musí se dobře doplňovat. Jak jsem viděl Součka v evropských pohárech, on ty výkony zkrátka nyní prodává i v reprezentaci. Ani trenér (Jaroslav Šilhavý) nepochybuje, že by neměl hrát. Má formu a pochybnosti skoro nejsou. Proti Slovensku