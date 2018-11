Zraněný Krmenčík? Nehroutím se, ale je to nepříjemné, říká Šilhavý

„Fotbal takové věci přináší. Je to nepříjemné, protože Michael měl v posledních týdnech velmi dobrou formu. Ztráta útočníka, který umí dávat góly, vždycky mrzí. O to víc bolí, když jsem viděl, jak na prvním srazu pod mým vedením to Krmimu s Patrikem Schickem fungovalo,“ řekl iSportu.cz Jaroslav Šilhavý.

Krmenčík si zranění přivodil během ligového utkání se Slováckem. Zřejmě ve chvíli, kdy ho v pokutovém území fauloval Jan Juroška. Vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo přetržení zadního křížového vazu.

„Včera večer jsem otevřel internet, ještě to nebylo potvrzené. V podstatě jsem to nechal být. Říkal jsem si, že to třeba nebude tak vážné. Teď už je to oficiální, Krmi má přetržený vaz. Musím to přijmout jako realitu. Zaskočilo mě to, ale nic s tím neudělám. Nehroutím se. Marek Suchý je také dlouhodobě zraněný, nejde o konec světa. Musíme koukat dopředu a snažit se Krmenčíka nahradit,“ smířlivě pravil Šilhavý.

Krmenčík je s největší pravděpodobný vyřazený do konce sezony. Reprezentační kouč tak nemůže s produktivním útočníkem počítat nejen pro nejbližší listopadový dvojzápas se Slovenskem a Polskem, ale ani pro jarní začátek kvalifikace o mistrovství Evropy. „Michaela čeká minimálně půlroční pauza. Během několika týdnů proběhne operace, následně rekonvalescence. Přírodu neoblafnete, návrat nejde uspíšit. Zranění se musí zahojit. Někomu se hojí rychle, někomu to trvá déle, koleno se může ozývat, plnit se tekutinou. Míšovi přeju, ať vše proběhne bez komplikací a vrátí se v plné síle,“ dodal Šilhavý.

