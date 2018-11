Kapitán Dočkal před Polskem: Chceme zase ukázat chuť a energii

Video k článku 720p 360p REKLAMA Proti Lewandowskému a bez Krmenčíka: Poláci nás prověří, ví Šilhavý. Proč věří Doležalovi? VŠECHNA VIDEA ZDE

Cítíte, že jste si v týmu přenesli dobrou atmosféru z posledního srazu?

„Momentálně nebyl důvod, aby se nepřenesla. Všichni jsme na minulém srazu měli dobrý pocit a myslím, že jsme to byli celkem schopní přenést i na hřiště. Ukázali jsme, že nějaký progres tady je. Budeme se snažit to přenést i dál. Od začátku srazu zatím vše klape.“

Přesto ne vše bylo naposledy ideální. Na čem chcete zapracovat?

„Je velká spousta zápasových aspektů, na kterých se dá pracovat. Ale byla tam spousta dobrých věcí, které chceme opakovat pravidelně. To je to nejdůležitější, co jsme si z toho vzali. K tomu se budeme snažit odstraňovat drobné nedostatky, které zápas vždy přinese. Málokdy nás čeká utkání, které odehrajeme bez chyb. Chceme, aby se opakovaly energie a chuť, které tam byly vidět. Chceme si po každém zápase říct, že víc už udělat nešlo.“

Poláci řeší, zda bude hrát Robert Lewandowski. Byla by pro vás výhoda, kdyby nenastoupil?

„My se nepřipravujeme na jednoho hráče. Víme, že jeho kvalita je extrémní. Je to jeden z nejlepších útočníků na světě. Ale určitě to nevnímáme tak, že se nám uleví, když nenastoupí. Chystáme se na Polsko jako takové. To, v jaké nastoupí sestavě, my neovlivníme.“

Berete to tak, že nyní je pro vás důležitější příští utkání se Slovenskem v Lize národů?

„Momentálně nás čeká zápas s Polskem. Nemyslím si, že by někdo z nás přemýšlel, který zápas je důležitější. Utkání s Polskem je pro nás stejná výzva jako to další se Slovenskem. Myslím, že se na oba zápasy chystáme stejně.“

Poslední dva týdny jste nehrál zápas. Myslíte, že to pro vás může být nějaký problém?

„Věřím, že ne. Vždycky je samozřejmě příjemnější být v zápasovém tempu a mít mezi utkáními kratší rozestup. Na druhou stranu jsem neměl zdravotní problémy, zůstal jsem v tréninkovém procesu. Asi by pro mě bylo náročnější, kdybych dva týdny nebyl v tréninku a teď měl naskočit do zápasu. Zápasové vytížení je fajn, ale nevnímám, že by to pro mě měl být hendikep.“

Trénoval jste na Spartě, zároveň prosákly informace, že byste se mohl na Letnou vrátit. Co vy na to?

Pavel Pillár, tiskový mluvčí reprezentace: „Poprosím, aby všechny otázky směřovaly na zápas, který nás čeká. Otázky na hráčovu budoucnost řešme na jiném místě.“

Do týmu se vrací se Vladimír Darida. Kvitujete to?

„Všichni jsme rádi, že Vláďa je zpátky. Dlouhé roky je schopný prokazovat svou kvalitu a drží si vysoký standard. O takového hráče je vždy velký zájem. Víme, co od něj můžeme čekat, jeho výkonnost je stabilní. Věřím, že po zranění je fit a schopný předvádět výkony, na jaké jsme od něj byli zvyklí.“

Poláci trénovali na Čechy i s Lewandowským. Grosicki si spletl Podolského s Poborským 720p 360p REKLAMA

Proti Lewandowskému a bez Krmenčíka: Poláci nás prověří, ví Šilhavý. Proč věří Doležalovi? 720p 360p REKLAMA

Hapal trenérem Slovenska? Němci se diví, že je trénuje Čech, říká Darida 720p 360p REKLAMA

Ronalda italská liga potřebovala, říká Krejčí. Co ví o přesunu Schicka do Boloni? 720p 360p REKLAMA

Doležalovi se splnil sen. Nominace ho zastihla na dálnici 720p 360p REKLAMA

Jankto hrával FIFU závodně. Dobrý relax, pomáhalo mi to, říká 720p 360p REKLAMA

Krejčí s Janktem pařili hru FIFA 19. Uspěli by na CZC.CZ iSport Cup? 720p 360p REKLAMA