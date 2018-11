Rooney naposledy za Anglii: co ukázal při poctě, kterou mnozí kritizovali?

120 zápasů, 53 gólů. Taková je působivá bilance třiatřicetiletého forvarda v reprezentačním dresu, úspěšnějšího kanonýra anglický fotbal nemá. Nějaký týmový úspěch na mezinárodní úrovni ovšem v Rooneyho sbírce schází, s ním v sestavě se „Three Lions“ na velkých turnajích nikdy neprobili dál než do čtvrtfinále.

Paradoxně to dokázali až letos v létě. Mladý tým složený koučem Garethem Southgatem zlomil penaltové prokletí posledních šampionátů a na MS v Rusku vybojoval čtvrté místo. Rooney u toho už nebyl.

Jeho náhlý návrat do reprezentace kvůli rozlučce proto na Ostrovech vyvolal i negativní ohlasy. „Jde o zápas anglického národního týmu, ne show Wayne Rooneyho,“ říkal třeba bývalý záložník Paul Ince. Podle něj by bohatě stačilo, kdyby si útočník užil slavnostní ceremoniál a pak usedl na tribunu.

Podobný názor přidal také legendární brankář Peter Shilton, se 125 odchytanými zápasy rekordman anglické reprezentace. „Nemyslím, že by se starty v národním týmu měly dávat jako dárek,“ podotkl překvapený gólman.

Na záměru Fotbalové asociace už to ale nic nezměnilo, zápas navíc posloužil i dobré věci, když vybral peníze na Rooneyho nadaci. Angličané brzy vedli 2:0, během dvou minut prvního poločasu se prosadili Lingard a Alexander-Arnold.

A krátce po změně stran přišla Rooneyho poslední chvíle. Naposledy oblékl ikonický bílý dres, na hřišti vystřídal Lingarda a navlékl si kapitánskou pásku. Měl více než půlhodinu na to, aby se svou sbírku reprezentačních zásahů pokusil rozšířit.

To se nepovedlo, při třetím anglickém gólu se k míči dříve dostal Callum Wilson. A když měl Rooney velkou šanci v nastaveném čase, happy end odmítl brankář Brad Guzan, který jej pohotovým zákrokem vychytal.

Třiatřicetiletý útočník, který aktuálně hraje právě v USA za klub DC United, si však svůj rozlučkový večer užil i tak. „Probíhalo to přesně tak, jak jsem si představoval, na tenhle večer budu navždy vzpomínat. Odnesu si z něj skvělé vzpomínky. Pro mě i mou rodinu to bylo výjimečné,“ prohlásil dojatý Rooney po utkání.

Thanks to all the @England fans for your support tonight and over the years, appreciate it all. A journey I’ll never forget 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/MpmewaW4BM