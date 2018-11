Schickova budoucnost? Zeman mu věří, manažer promluvil o spekulacích

Ne, reprezentace ve svém momentálním stavu není o jednom muži. Nový trenérský štáb kolem Jaroslava Šilhavého si zakládá na týmové práci, soudržnosti, obětavosti. Při svém nadějném startu se opřel o rychle nalezenou a početnou osu mužstva, každý přispívá tak, jak umí.

V tomto soukolí pak začíná vynikat mimořádné nadání Patrika Schicka. Přátelský zápas v Polsku (1:0) i derby proti Slovensku (1:0) v rámci Ligy národů dvaadvacetiletému útočníkovi sedly. „Splnil to, co od něj očekáváme, že bude do budoucna plnit,“ pochválil ho bývalý výtečný střelec Zdeněk Nehoda.

Schick byl výrazný nejen kvůli svému báječnému gólu proti Slovensku, kdy se po krásném pasu od Jakuba Jankta řítil sám na Martina Dúbravku, skákavý míč si ještě trochu nadhodil a pak mazaně přehodil slovenského brankáře. „Bylo vidět, že máme vepředu hráče, který dokáže dělat rozdílové věci a kterého se obrana soupeře bojí a couvá před ním,“ vypozoroval kapitán týmu Bořek Dočkal.

Když Schick začínal v národním týmu naskakovat, nesla se s ním skoro až neúnosná očekávání, jak jej pozvedne. Svíral ho tlak, který ještě umocnil jeho miliardový přestup do AS Řím. Zbrzdily ho i zdravotní potíže. Právě na to, že je zdravý, odkazoval sám Schick, když mluvil o svém povedeném podzimu v reprezentaci. V Lize národů vstřelil na podzim tři ze čtyř českých gólů. Celkem si ve čtrnácti zápasech v českém výběru připsal pět branek.

Svou pozici v mužstvu si ale ještě pořád buduje. Tým řídí skupina starších hráčů v čele s kapitánem Dočkalem. Pokud však bude Schick pokračovat ve svých výkonech, bude přebírat důležitější roli.