Šilhavý: Brazílie? Debakl s Němci mi nejde do hlavy. Ať Dočkal někam patří | iSport.cz

Reprezentaci čeká extrémně těžký dvojblok s Anglií a Brazílií. Jste nadšený?

„Jednoznačně je ve mně velké nadšení. Dostat do Prahy Brazílii není jednoduché, za to patří poděkování lidem z vedení FAČR, že se jim to podařilo. Věřím, že my trenéři, realizační tým, hráči i fanoušci si takový zápas užijeme a těšíme se na to.“

Co se vám vybaví, když se řekne Brazílie?

„Je to skvělé mužstvo s výtečnými jedinci, brazilští hráči působí v celém světě a patří k nejlepším. Z hlediska atraktivity a historie je Brazílie ve fotbalovém světě pojem. To asi hovoří za vše.“

Jak jste je vnímal na mistrovství světa v Rusku?

„Pořád umí hrát fotbal, jsou to výtečné individuality a hračičky. Ale také se museli přizpůsobit v organizaci hry, nebylo to jen o nastavení dopředu a dozadu nic. O tom se asi přesvědčili v roce 2014 na šampionátu doma, když prohráli v semifinále s Němci divokým výsledkem (1:7). Pořád mi tahle prohra nejde do hlavy, nedokážu si představit, jak tohle vstřebávali. Tam nastal zlom, zjistili, že musí hrát i dozadu a to se jim teď daří. Na mistrovství v Rusku se nakonec ukázalo, že Belgie hrála velice dobře, oni v tom zápase neuspěli. Jedno jim to asi není, ale fotbal se vyrovnává a i proto už nějakou dobu nedosáhli na titul mistra světa.“

Vypíchnete z jejich týmu nějaké individuality?

„Jednoznačně Neymar. Pak Marcelo, to je ten hračička. Casemiro je zase prototyp fotbalu, který jsem u současné Brazílie zmiňoval.“

Nejde z jejich síly až strach?

„Samozřejmě. Ale jak už jsem také řekl. V zápasech s takovými týmy a hráči roste prestiž i kvalita našeho týmu. Věřím, že hráči se na to také těší. Anglie a Brazílie patří mezi nejlepší mužstva světa.“

Už se vám v hlavě rodí plán, jak se takovým mužstvům dá na hřišti čelit?

„Velká pozornost v tom březnovém termínu bude patřit Anglii, to je první kvalifikační zápas o body, tam bude největší důraz, bude to pro nás hodně důležité. Pak máme doma Brazílii, bude čas se na to připravit. Před domácím publikem půjde o prestiž se ukázat, věřím, že s nimi sehrajeme důstojnou roli.“

Plní se vám díky takovým soupeřům sny?

„Je to nádherné, ten úvod je raketový. V Lize národů jsme neodehráli špatné zápasy, trošku jsme narovnali prestiž české reprezentace. Takové zápasy musí být pro lidi úžasné, do nového roku je to dárek jako hrom. Jako mladý jsem proti Brazílii hrál za devatenáctku nebo jednadvacítku, pak jsem byl asistentem Petra Rady, když jsme hráli v Anglii 2:2. Když to skončí stejně, zlobit se nebudu.“

Co do březnového srazu chcete stihnout?

„Teď začínají soutěže v Německu, krátkou pauzu měla Itálie, rozjíždí se to i v Turecku. Slavia hraje přípravu, v neděli jedeme do Norimberku na Hertu. Pomalu musíme zjišťovat u kluků herní vytíženost a případně i zranění.“

Nemáte obavy o Bořka Dočkala, který zatím trénuje se Spartou, ale není dohodnutý na ukončení kontraktu v Číně?

„Věřím tomu, že všechno se dá vyřešit. Nemám teď od něj informace, nechci mluvit jen tak spatra… Mé přání samozřejmě je, aby někam patřil a někde hrál. Čím blíž k domovu, tím lépe.“