Šeterle o repre: Jarolím je trochu morous. Jaké chyby zpětně uznal? | iSport.cz

Nejdřív ztráta bodů v nastavení souboje s Ukrajinou, pak pětigólový debakl v přípravném utkání v Rusku. Nepovedený reprezentační sraz z úvodu září stál místo tehdejšího trenéra Karla Jarolíma. Spolu s ním skončil celý jeho realizační tým včetně manažera Jaromíra Šeterleho.

Ten se teď v pořadu O2 TV vyjádřil, co mohli během svého účinkování u prvního mužstva země udělat jinak. „Asi neřeknu nic světoborného, i sám Karel Jarolím si je vědom toho, že se chyby udělaly. Já je vidím především ve dvou oblastech. Zaprvé v intenzivnější a pozitivnější komunikaci s hráči ze strany trenéra. A někdy se zvolily špatné způsoby hry a složení týmu. Tyto dvě věci měly klíčový vliv,“ podotkl Šeterle.

Negativní atmosféra podle něj v reprezentaci nevládla, ale Jarolím prý mohl vystupovat pozitivněji. „Nemyslím to špatně, ale Karel je trošičku morous. Na kluky to tak někdy mohlo působit. Myslím, že si z toho vezme určité ponaučení,“ uvedl funkcionář, který v minulosti působil i ve Slavii či Mladé Boleslavi.

V České uličce se řešila i kritika ze strany Ladislava Vízka, který několikrát veřejně prohlásil, že někteří hráči kvůli Šeterlemu nechtějí reprezentovat. Ten ale něco takového popírá. „Podobných invektiv od Ládi Vízka vůči mně bylo víc, táhly se celým mým působením u reprezentace. Absolutně je odmítám, s hráči jsem měl krásný vztah. Jsou to vynikající kluci. Nebyl žádný problém, ani z hlediska kázeňských věcí,“ vysvětlil Šeterle.

Vízek na něj prý má spadeno dlouhodobě kvůli výrokům, které Šeterle v minulosti pronesl směrem k Vladimíru Šmicerovi. Vítěz Ligy mistrů a bývalý hráč Liverpoolu, Bordeaux či Slavie je Vízkovým zeťem.

„Táhne se to od jeho působení v roli manažera reprezentace. Tenkrát hráči přiletěli z Černé hory v roztrhaných oblecích a dost nehezky křičeli na jednoho bývalého internacionála (Radek Drulák – pozn. aut.). Já se vyjádřil, že je to chyba manažera a myslím si to pořád. Se Šmícou jsme si to x-krát vysvětlili, zasmějeme se tomu. Ale Láďa mi to tímto způsobem dává najevo,“ pousmál se Šeterle.

