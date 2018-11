Střelec Jankto: Pod Jarolímem to byl trochu chaos, teď jsme kompaktní

Jakub Jankto do utkání v Gdaňsku nažhavený a na levém křídle odvedl velké množství ofenzivní práce. Svůj solidní výkon korunoval jediným, a tudíž rozhodujícím gólem. Jeho dorážka do prázdné brány by se mohla zdát lehká. „Ale viděli jste o pět minut později Lewandowského, který gól nedal. Musel jsem se hodně koncentrovat,” přiznal Jankto.

Na co jste se nejvíc při gólové trefě soustředil?

„Abych balon netrefil blbě. Hřiště nebylo úplně ideální, včera na tréninku to bylo ještě horší. Vysoké, nepokropené. Přemýšleli jsme nad tím, jestli se to do dneška zlepší, ale s přibývajícími minutami byl terén čím dál těžší.“

Takže když jste viděl šanci Lewandowského, měl jste jasno, proč mu to nevyšlo?

„Já ji viděl až z velkoplošné obrazovky, trochu mu to skočilo. Terén hrál svou roli.“

Spravil jste si chuť po předchozích zápasech, kdy jste nedal některé velké šance?

„Určitě. Potřeboval jsem už nějakou vzpruhu, v Sampdorii teď moc nehraju, takže pro psychiku je to samozřejmě dobré.“

Jankto: Pod Jarolímem to byl trochu chaos. Hráči občas nevěděli, kam běhat 720p 360p REKLAMA

Je to váš druhý gól v reprezentaci, bude jich dál padat víc?

„Určitě, doufám, že gólů bude víc. Já už i v předchozích zápasech měl hodně šancí, a taky za pana Jarolíma jsem jich hodně neproměňoval.“

Vítězství vám dodalo sebevědomí, ale je to i dobrý vzkaz pro pondělní zápas se Slovenskem, že?

„Ano, chtěli jsme hlavně navázat na předchozí dva zápasy. Řekli jsme si, že jsme udělali krok nahoru, a kdybychom to teď zkazili, zase bychom se dostali tam, kde jsme byli. Jsme rádi, že jsme vyhráli proti takovému soupeři. A ještě venku, kde přišlo pětatřicet tisíc lidí.“

Vstoupil jste do zápasu hodně nabuzený, měl jste střelu hned na začátku zápasu.

„V první půli jsme měli hodně šancí. Dvakrát nám to proletělo kolem tyčky, potom tam byly šance, kdy musíme zachovat chladnější hlavu. Měli jsme opravdu hodně příležitostí, jeden gól bylo na tenhle zápas málo.“

Jak se naučit kompaktnost a týmovost? Jak vznikne?

„Vzniklo to hodně s příchodem nového trenéra. Když se podíváte na zápasy, co jsme hráli za pana Jarolíma, tak tam byl vidět trochu takový chaos, hráči pořádně nevěděli, kde mají běhat. Kdežto pan Šilhavý připravil mužstvo dobře kompaktně. Říkal jsem to i v předchozích rozhovorech – musíme začít od jednodušších věcí, hrát jako tým, být dobře v bloku a pak čekat na šance. A myslím, že jak se Slovenskem, Ukrajinou, tak i s Polskem se nám zápasy povedly.“