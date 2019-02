Slovenský nároďák přichází o osobnosti! Končí Škrtel, Hubočan a Nemec | iSport.cz

"Po důkladném rozhodování jsem došel k závěru, že je pravý čas skončit. Jsem přesvědčený, že další kvalifikaci už bych nedohrál. Nebylo by fér, kdybych odehrál dva tři zápasy a potom skončil," uvedl v oficiálním prohlášení na webu slovenského svazu dlouholetý kapitán Škrtel.

Čtyřiatřicetiletý Škrtel se na mistrovství světa 2010 podílel na nečekaném postupu Slovenska do osmifinále, o šest let později se zúčastnil i finálového turnaje ME. Celkem nastoupil ve 103 zápasech a vstřelil šest gólů. Více utkání odehráli za Slovensko jen Hamšík (111) a Miroslav Karhan (107).

Na Euru ve Francii si zahráli také Hubočan s Nemcem. Třiatřicetiletý Hubočan má v reprezentaci na kontě 64 utkání, stejně starý Nemec se s 14 góly v 42 zápasech dělí v historické tabulce nejlepších slovenských střelců o čtvrté místo.