Němec Selke v českém dresu? Chtěl by hrát za nároďák, říká Darida | iSport.cz

Davie Selke v sobotu zařídil jediný gól Herty při remíze 1:1 s Werderem Brémy a Jaroslav Šilhavý jako host Televize Seznam překvapivě zmínil, že se o něm bavil s jeho spoluhráčem Vladimírem Daridou: „Nemá až takovou šanci v německém národku a za maminku má Češku.“

To sedí v obou bodech.

Matka Andrea pochází z Lanškrouna a malý Davie objížděl se svým českým dědou všemožné fotbalové turnaje. „Do svých patnácti jsem většinu prázdnin trávil v Lanškrouně. Teď už bohužel vídám příbuzné v Česku jen nepravidelně. Když se mi to podaří časově zařídit, snažím se je navštívit aspoň jednou dvakrát ročně o svátcích,“ vyprávěl v roce 2016 pro Prager Zeitung.

A pravda je také to, že si Šilhavý o Selkem povídal s Daridou. „Ano, s trenérem jsme se bavili o Hertě a on se mě ptal i na tohle,“ potvrdil pro Sport český záložník.

Davie Selke Narozen: 20. ledna 1995

(21 let) Pozice: útočník Výška: 192 cm Klub: Hertha Berlín (od 2017) Předchozí kluby: Werder Brémy (2013–2015), Lipsko (2015–2017) Bilance v bundeslize: 130/35

Co podle Daridy tvrdí o věci samotný Selke? „Určitě platí, že Davie by si chtěl zahrát i na mezinárodní úrovni. Prioritu má Německo, ale pokud uvidí, že to je bez šance, je možné, že by se nebránil ani Česku. Dělali jsme si z toho i srandu. On mi povídal: Za pár let si spolu zahrajeme za Českou republiku. Budeme spolu na nějakém mistrovství v sestavě,“ vypráví Darida.

Základní otázka: Je to vůbec možné? Velmi pravděpodobně ano. Starty za německou jednadvacítku, jichž má Selke patnáct (a v nich devět branek), na překážku nejsou, a to samé by mělo platit i pro zápasy na olympijských hrách – v Riu de Janeiru v pěti zápasech pomohl dvěma góly ke stříbru. To samé by platilo pro případný zájem z Etiopie, protože hráčův otec Teddy pochází z tohoto afrického státu.

Kdyby na to mělo dojít, Česko by mělo patrně výhodu. Jednak fotbalově stojí výš, jednak k němu má Selke blíž i kulturně. Včetně jazyka. „V češtině rozumím téměř všemu,“ říká sám hráč a Darida to potvrzuje. „Rozumí docela dost. A umí i něco říct. Hlavně vtipné hlášky má naučené, ale na nějaké bavení to není.“

Každopádně, věc se ještě ani zdaleka nezačala rodit. „Je to v bodě nula. O hráči víme, ale nic jsme v tomto ohledu zatím nepodnikali,“ říká manažer národního týmu Libor Sionko.

Kdo je Davie Selke coby fotbalista? Vysoký útočník, měří 192 cm. Jeho vzorem je Mario Gomez, odborníci ho přirovnávají k Miroslavu Klosemu. „Je velice dobrý. Hodně rychlý, vysoký, nepříjemný. A dává góly nebo je připravuje,“ popisuje Darida.

Selke se v roce 2019 podílel na pěti brankách – jednu vstřelil, na čtyři přihrál. To ho v letošní bundesligové produktivitě řadí na druhé místo. V dvaceti zápasech sezony má bilanci tři plus osm.