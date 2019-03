Devatenáctka schytala od Anglie čtyřku, za sedmnáctku rozhodl Hložek | iSport.cz

Čeští fotbalisté do 19 let na úvod elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy prohráli v Anglii 1:4. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka sice brzy vedli po trefě Jakuba Selnara, ale favorit poté čtyřmi góly skóre otočil. Domácí navíc těsně před pauzou neproměnili penaltu. Reprezentační sedmnáctka vstoupila do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 1:0 nad Izraelem.