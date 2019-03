Česko - Brazílie: Neymar nebude chybět, tuší Adauto. Vzpomněl na Slavii a kritiku za simulování | iSport.cz

Adauto se po odchodu ze Slavie do Čech ještě vrátil, hrál za Krč • Barbora Reichová (Sport)

Českou republiku už nenazývá domovem přes 10 let, jazyková vybavenost z působení na Slavii, v Krči a později i slovenské Žilině mu ale zůstala. „Zavolej, můžeme porozprávať,“ přijal bývalý brazilský útočník Adauto (38) svojí osobitou „českoslovenštinou“ žádost o rozhovor pro deník Sport. V něm popsal nejen náladu v brazilském týmu před očekávaným přátelským zápasem s českou reprezentací, ale vzpomněl i na léta v sešívaném dresu, a pochválil své nástupce, kteří to dotáhli do čtvrtfinále Evropské ligy.