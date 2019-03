Jen minuta za reprezentaci? 10 Čechů, kteří dostali nejmenší šanci | iSport.cz

Kteří hráči odehráli nejméně minut v české fotbalové reprezentaci? • FOTO: Koláž iSport.cz Je dobře známo, kteří fotbalisté odehráli za samostatnou českou reprezentaci nejvíc zápasů. Statistika těch, kteří mají startů a minut nejméně, je však neméně zajímavá. Slávista Alex Král, který debutoval v národním týmu v úterním utkání s Brazílií, strávil na hřišti 22 minut a momentálně patří mezi desítku hráčů, kteří toho odehráli v národním týmu nejméně v historii. Vzhledem k jeho věku a potenciálu je pravděpodobné, že v této společnosti – kterou najdete v následujících kapitolách - nesetrvá navěky.

Ondřej Kúdela – 33 minut Odchovanec Slovácka Ondřej Kúdela byl členem českého týmu, který na mistrovství světa do 20 let v roce 2007 vybojoval stříbrné medaile, ale na premiéru v seniorské reprezentaci si musel počkat až do úterního střetnutí s Brazílií. Velký talent českého fotbalu po šampionátu dvacítek nedokázal zúročit potenciál, který v něm dřímal. Jeho angažmá ve Spartě se nevyvedlo, osm let strávil v Mladé Boleslavi, ale pozvánka do národního týmu ho stále míjela. Po loňském přestupu do Slavie začal být hodně vidět a trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý ho poslal na posledních 33 minut do boje s Brazilci, když střídal Ondřeje Čelůstku. Debut si odbyl ve 32 letech. Ondřej Kúdela během utkání Česká republika - Brazílie • Foto Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Tomáš Marek – 32 minut Kariéra Tomáše Marka je především spojena s Baníkem, kde strávil šest sezon. Předtím hrál tři roky za Kladno a po odchodu z Ostravy zakončil prvoligovou cestu čtyřmi ročníky v Jihlavě. Do reprezentačního kádru ho povolal trenér Petr Rada v roce 2009 pro přátelské utkání s Marokem. V Casablance tehdy Češi pouze remizovali 0:0 a byli velmi blízko porážce, protože sudí domácím neuznal regulérní gól. Marek vystřídal na hřišti zadáka Michala Kadlece a odehrál 32 minut. Pak už nikdy pozvánku do reprezentace nedostal. Tomáš Marek během utkání české reprezentace s Marokem (0:0) v roce 2009 • Foto Michal Beránek / Sport

Aleš Pikl – 24 minut Na Řecko nemají čeští fotbaloví fanoušci pěkné vzpomínky. V semifinále mistrovství Evropy v roce 2004 Řekové na úkor Nedvěda a spol. postoupil do finále a následně vybojovali titul kontinentálního šampiona. To byl druhý vzájemný zápas obou týmů. Ten první se ale odehrál o dva roky dříve. V přáteláku, který se hrál v dubnu 2002 na řecké půdě, branka nepadla. Na hřišti se tehdy objevil i tehdejší záložník Viktorie Žižkov Aleš Pikl. Jako střídající hráč nahradil Tomáše Galáska, odehrál 24 minut, ale víckrát se v národním týmu neobjevil. Aleš Pikl v dresu Viktorie Žižkov v roce 2002. V dubnu tohoto roku si také proti Řecku odbyl debut v národním týmu. Zároveň to byl jeho jediný start • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Aleš Král – 22 minut Nominace dvacetiletého slávistického záložníka Alexe Krále na zápas s Brazílií byla pro mnohé fanoušky velmi překvapivá. Talentovaný mladík si o ni však řekl solidními výkony v lize i v evropských pohárech. Na hřiště se dostal za nerozhodného stavu 1:1 v 69. minutě, když střídal střelce jediného českého gólu Davida Pavelku. Na hrací ploše pak byl u dvou zásahů hostujícího celku. Alex Král si odbyl debut v reprezentaci proti Brazílii • Foto Michal Beránek / Sport

Jiří Fleišman – 19 minut Liberec, Mladá Boleslav, Ostrava – všude, kde obránce Jiří Fleišman působil, patřil k pilířům sestavy, do reprezentace však nakoukl jen jednou. Bylo to v létě roku 2014, kdy byl hráčem Liberce, a objevil se v nominaci trenéra Pavla Vrby pro přátelské utkání s Rakouskem. Češi ho odehráli na Andrově stadionu v Olomouci a prohráli 1:2. Fleišman na hřišti vystřídal Davida Limberského a odehrál svých prvních (a zároveň posledních) 19 minut v reprezentačním dresu. Jiří Fleišman (14) odehrál v národním týmu pouze 19 minut. Nastoupil v přípravném utkání proti Rakousku v roce 2014 • Foto Michal Beránek / Sport

Marek Střeštík – 18 minut Marek Střeštík patřil k českým fotbalovým talentům a nadějím. Do velkého fotbalu se dostal v dresu Zbrojovky Brno už v sezoně 2005/06, kdy mu bylo 19 let. V roce 2007 byl členem stříbrného týmu na mistrovství světa hráčů do 20 let a věštila se mu velká kariéra. Svůj nezpochybnitelný talent ale nikdy nezužitkoval. Do seniorské reprezentace nakoukl pouze jednou. V roce 2008 ho trenér Karel Brückner nominoval k přátelskému utkání v Dánsku. Střeštík za stavu 1:1 vystřídal Davida Jarolíma. K tehdejším osmnácti minutám už pak nikdy další nepřidal. Marek Střeštík si zahrál v reprezentaci proti Dánsku • Foto Michal Beránek / Sport

Luděk Stracený – 17 minut V roce 2001 přivítali čeští fotbalisté v Drnovicích jihokorejskou reprezentaci. Utkání skončilo vysokou výhrou domácího týmu 5:0 a hattrickem se tehdy blýskl Miroslav Baranek. V 74. minutě se dostal na hřiště místo Milana Baroše Luděk Stracený. Dvojnásobný mistr české ligy se Spartou byl tehdy členem kádru Viktorie Žižkov a pozvánka do reprezentace od trenéra Jozefa Chovance byla jeho první a poslední v kariéře. Luděk Stracený v době, kdy se dostal do výběru české fotbalové reprezentace • Foto Archiv Sport

Luboš Hušek – 8 minut Hned dva hráči v tomto výběru se objevili epizodně v českém národním dresu v utkání s Marokem v roce 2009. Kromě Tomáše Marka, který odehrál 32 minut, se dostal na hřiště také Luboš Hušek. V tom čase byl hráčem Sparty, s níž také během kariéry vybojoval dva mistrovské tituly a jednou vyhrál Český fotbalový pohár. V národním týmu nahradil v Casablance při bezbrankové remíze Jana Poláka a odehrál osm minut. Luboš Hušek v dresu reprezentace do 21 let. V A týmu odehrál 8 minut v zápase s Marokem v roce 2009 • Foto Michal Beránek / Sport

Jiří Vávra – 1 minuta Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval záložník Jiří Vávra v Dukle Jihlava, ale její nejpovedenější část strávil ve Slavii, kam z Julisky v roce 1994 přestoupil. V Edenu vybojoval jeden mistrovský titul a jako hráč sešívaných dostal v roce 1995 od trenéra Dušana Uhrina také pozvánku do reprezentace pro přátelské utkání se Slovenskem. Hrálo se na Tehelném poli v Bratislavě a zápas skončil remízou 1:1. Vávra se dostal na hřiště až v posledních sekundách a na kontě má jedinou reprezentační minutu. Jiří Vávra (vpravo) v dresu Slavie Praha v zápase Poháru UEFA. V reprezentaci odehrál 1 minutu v zápase proti Slovensku v roce 1995 • Foto Jaroslav Legner / Sport

Oldřich Machala – 1 minuta V roce 1996 naskočil v závěru zápasu s Nigérií během turnaje o Pohár krále Hassana II. do hry tehdy třiatřicetiletý obránce Oldřich Machala. Vystřídal útočníka Reného Wagnera, a tak se aspoň malinkou měrou podílel na vítězství 2:1. V té době byl hráčem Sigmy Olomouc, kde strávil drtivou většinu kariéry. Na Hané hrál v letech 1984 až 1992 a po dvou letech v Německu se do klubu vrátil a působil v něm dalších osm let než pověsil kopačky na skobu. Oldřich Machala (vpravo) naskočil v reprezentačním dresu na 1 minutu do zápasu s Nigérii v roce 1996 na turnaji o Pohár krále Hassana II. Na snímku v dresu Olomouce • Foto Sport