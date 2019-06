VARieté na MS žen! Nová penalta kvůli videu zlomila Nigérii, kouč nechápal | iSport.cz

Velká frustrace, vztek, zoufalství či bezmoc. Takovéto emoce naplno pracovaly uvnitř ženské nigerijské reprezentace po skončení jejího třetího zápasu na mistrovství světa.

Domácí Francie Nigérii porazila 1:0. Velmi těžko hledat zvláštnější způsob, jak ztratit cenné body. „Ponigérijsku“ to skutečně bolí. Zvlášť, když už ustojíte více než dvacet střel soupeře a sami na bránu protivníka nevypálíte jediný pokus.

„Kdybych vám měl upřímně vylíčit moje aktuální pocity, tak by mě pravděpodobně poslali domů. Takže radši nebudu říkat nic,“ pronesl po prohře trenér Nigérie Thomas Dennerby na tiskové konferenci.

Běžela 73. minuta, stav 0:0. K Francouzce Viviane Asseyiové přiletěl z levé strany centr, který si rázem zpracovávala ve vápně ve velmi nadějné pozici. Zezadu na ni dotírala obránkyně Ebereová, a to až tak moc, že soupeřka zamířila nekontrolovatelně k zemi. Honduraská rozhodčí Melissa Borjasová šla celý incident prozkoumat na videu. Nařídila penaltu a ke všemu udělila Nigérijce červenou kartu.

K ní se postavila stoperka Wendie Renardová, která v tu chvíli měla na šampionátu zapsané dvě trefy díky povedenému úvodnímu zápasu s Jižní Koreou. Třetí gól se ale nekonal. Tedy zatím. Osmadvacetiletá hráčka Olympiku Lyon trefila pouze tyč brankářky Nnadozieové, která ani nemusela zasahovat.

Sama neúspěšná střelkyně už se pomalu smířila s tím, co se stalo. A asi ani ona nejdřív nechápala, co se dělo poté.

Systém VAR totiž odhalil, že se gólmanka Nigérie před samotným kopem lehce pohnula z brankové čáry. Učinila to, co je po světě vesměs tolerováno. Sudí Borjasová však byla nekompromisní a nechala penaltu opakovat. "Přestupek" ještě ohodnotila žlutou karou. Šancí na reparát už Renardová nepohrdla a vystřelila Francii vítězství, třetí ve skupinové fázi.

VAR never stops causing drama.



Technology gave France a second spot kick against Nigeria.



But was it the right decision?



👉 https://t.co/OKDKCGp0QT #FIFAWWC #FRANGA pic.twitter.com/4vV0hUl4OH