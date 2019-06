Koller rozebral zápasy na EURO 2004: Náhradníci by byli dnes v základu | iSport.cz

Čtyři parádní vzpomínky a jedna, kterou by raději vymazal. Jan Koller vypráví pro deník Sport, jak viděl a prožíval všech pět zápasů slavného EURO 2004, jemuž je tento týden věnován exkluzivní seriál. „Bylo to skvělé, ale chtělo to zlatou tečku. Měli jsme na to,“ říká nejlepší střelec reprezentační historie.

Já si někdy myslím, že ten obrat proti Lotyšsku byl klíčový pro celý turnaj, že nás to vystřelilo. V tu chvíli jsme si to sice neříkali, ani po zápase, ale možná to tak bylo. Ze dvou důvodů. Kdybychom nevyhráli, znamenalo by to ránu pro naši psychiku. Před Nizozemskem by to nebylo dobré. Potvrdili jsme si, že tohle mužstvo má charakter. A pak nás nakoplo i to, že jsme to dokázali otočit. Lepší, než kdybychom je přejeli 4:0.

Pak jsme utkání úplně otočili, rozhodl Marek Heinz. U něj se zastavím. Byl v životní formě. Přijel na turnaj jako nejlepší střelec naší ligy, s Baníkem získal titul. Bylo to pro něj těžké, protože my už i tu kvalifikaci táhli ve dvanácti lidech, a on si třeba i mohl myslet, že by měl hrát. Třeba místo mě. Nehrál, ovšem vzal to fantasticky.

Umotal tam dva obránce. Až ze záznamu jsem si pak všimnul, jak to tam lízalo lajnu, jak málo chybělo, aby byl míč v autu. Ale odcentroval, odrazilo se to tam nějak šťastně, a pak to Milan (Baroš) dokázal propálit do brány.

Zrovna mně ten zápas příliš nevyšel, špatně se mi dýchalo. Oni dál dobře bránili, těžko se mi prosazovalo. Bylo to celé přehuštěné, centry sice do vápna lítaly, ale nějak nás to nenacházelo. Až přišel Karlův (Poborského) okamžik, v tom byla jeho genialita.

Věděli jsme, že Lotyši budou bránit a občas to zkusí do brejku, a taky že jo, z jednoho dali před půlí gól. V kabině byla přesto docela pozitivní nálada. Znali jsme svou sílu a byli jsme přesvědčení, že to dokážeme otočit. Třeba i kvůli tomu vedru, tušili jsme, že jim budou docházet síly. Povzbuzovali jsme se, že budou z toho horka unavení, snažili jsme se udržet bojovnou náladu.

Já první zápasy nikdy neměl moc rád. Dlouho se na ně připravujete, dlouho na ně čekáte, mívají takovou zvláštní atmosféru. Do toho Lotyšsko bylo outsiderem, byl to pro ně první zápas na velkém turnaji, chtěli se ukázat. A navíc, ten zápas se hrál odpoledne a v Aveiru bylo strašné horko.

NIZOZEMSKO: Stačilo málo a byl jsem za blbce

Kdybych to měl říct ve zkratce, tak povím: totálně ofenzivní fotbal. Muselo se to líbit všem, co to sledovali, ovšem kromě dvou trenérů. Těm u postranní čáry vstávaly vlasy hrůzou. Mně po zápase bylo Holanďanů líto, protože takhle prohrát si ani nezasloužili.

Všichni víme, že to začalo špatně. Necelých dvacet minut a prohrávali jsme o dva góly. Muselo se s tím něco udělat, a tak pan Brückner stáhnul Zdeňka Grygeru a dal tam Šmícu. Vím, že trenér pak o Zdeňkovi řekl, že to byl trapný výkon. Ale já bych s tím nesouhlasil.

On tak špatně nehrál, jen Robben byl prostě fantastický. To byla síla, co předváděl. Zdeněk to měl vážně těžké. Myslím, že tu kritiku od trenéra tehdy vzal, nevybavuju si, že by ho to zásadně sebralo. Ve čtvrtfinále sice nebyl v základu, ale v semifinále už zase ano a ukázal, že se s tím vyrovnal.

No, ale ještě se Zdeňkem na hřišti jsme dokázali snížit. Góla jsem dal já, ale byla to hlavně Milanova (Barošova) práce. Ta jeho akce ukázala, jakou měl formu. Věřil si, popadl balon, prošel mezi dvěma, zasekl to a nahrál. Jenže jak byl v záklonu, přihrávka skákala a nebyla ani tak rychlá, takže se Van der Sar stačil přemístit. Já ho klidně mohl trefit, stačilo málo a byl bych za blbce. A asi bychom pak i prohráli.

V půli jsme ztráceli jeden gól, hráli jsme dál na tři obránce s tím, že Karel hrál takového falešného pravého beka. Ale hodně ofenzivního pravého beka… A v kabině jsme si říkali: Pořád do nich jdeme, hrajeme ofenzivně, máme na to.

Samosebou nám pomohlo, že trenér Advocaat stáhnul Robbena. Já to doteď vůbec nechápu. Zdravotní problémy neměl. Asi tam chtěl dát defenzivního hráče, protože jsme tlačili. Možná nechtěl střídat hvězdu, tak stáhnul mladíka. Nevím. Ale nám se to líbilo.

Pak jsme vyrovnali. Méďa (Pavel Nedvěd) poslal centr, já to sklepnul Milanovi, velmi dobře jsem viděl jeho náběh, a ten to mimořádně trefil. Ten míč měl docela vysoko, to se nepovede pokaždé. Van der Sar byl bez šance.

Já šel pak ze hřiště, střídal mě obránce David Rozehnal. Trenér to chtěl už vrátit do normálu. Na lavičce to bylo strašný. Hrálo se pořád ze strany na stranu, nervy. Pak to Milan zase krásně zatáhl, Marek Heinz vypálil a Karel (Poborský) nachystal další parádu. Každý jiný by střílel. On nahrál Šmícovi a byla z toho zlatá tečka za tím zápasem, taková třešnička na dortu. Já vyrazil ze střídačky sprintem ke Karlovi, až k rohovému praporku. Bylo to super.

Nizozemsko–Česko 2:3 (2:1)

Branky: 4. Bouma, 19. Van Nistelrooij – 23. Koller, 71. Baroš, 88. Šmicer. Rozhodčí: Mejuto Gonzáles (Španělsko). ŽK: Seedorf, Heitinga – Galásek. ČK: 75. Heitinga. 29 935 diváků. Hráno 19. června 2004 v Aveiru.

NIZOZEMSKO: Van der Sar 6 – Heitinga 5, Bouma 6, Stam 6, Van Bronckhorst 6 – Seedorf 7 (86. Van der Vaart), Davids 8, Cocu 5 – Van der Meyde 7 (79. Reiziger), Robben 10 (58. Bosvelt 5), Van Nistelrooij 9. Trenér: Dick Advocaat.

ČESKO: Čech 6 – Grygera (25. Šmicer 9), Jiránek 7, Ujfaluši 5, Jankulovski 5 – Poborský 8, Rosický 10, Galásek 7 (62. Heinz), Nedvěd 10 – Koller 9 (75. Rozehnal), Baroš 10. Trenér: Karel Brückner.