Šilhavý o EURO 2004: Brückner řešil taktiku, Nedvěd seděl v první řadě | iSport.cz

Na deskách svítí čitelně napsáno: EURO 2004. „To si nesu, kdybych si nemohl na něco vzpomenout,“ usmívá se Jaroslav Šilhavý a na stůl pokládá relikvii, zápisy ke všem utkáním od kvalifikace až po neslavné řecké neštěstí…

Vzpomínáte pouze s radostí, nebo je silnější gól Traianose Dellase?

„No nebýt toho blbýho gólu ve 105. minutě, tak to bylo jenom nádherné. Hlavně to byla obrovská škoda pro mužstvo, pro ty kluky, protože tohle byl asi nejsilnější výběr, jaký kdy Česko mělo. Pak se hrálo ještě na mistrovství světa, Sparta se pravidelně dostávala do skupiny Ligy mistrů. Hezké časy.“

Podepsal se na tehdejším mužstvu i fakt, že pár jeho důležitých hráčů už bylo od roku 1996 venku, prosadili se v dobrých ligách?

„Jednoznačně to tomu pomohlo, byli připravenější, zkušenější. Když to vezmu z mého pohledu, pro mě byla obrovská škola jen je pozorovat na hřišti, opravdu každý trénink pro mě byla velká podívaná, každý přípravný zápas.“

V čem?

„Oni prostě uměli hrát, ale dávali fotbalu i něco víc. Krásně se na to koukalo, bylo to i tím, že se kluci dlouho znali, na hřišti o sobě věděli. Sešel se opravdu skvělý tým. Navíc s trenérem, který měl pro všechno cit. Zakládal si na složení kádru, na chemii, na to byl vyloženě vysazený. Kdo nezapadal, na druhý sraz už nejel. Karel s oblibou říkával: