Útok na VAR, slzy i omluva. Přehnal jsem to, uznal po běsnění Jesus | iSport.cz

Na Maracaná končila 70. minuta Copa América. Domácí Brazilci vedli nad Peru 2:1, když Gabriel Jesus šel do vzdušného souboje loktem. Sotva se v rukou rozhodčího objevila (druhá) žlutá karta, začal reagovat jako utržený ze řetězu.

U protestů a gestikulací nezůstalo. Útočník kanárků a Manchesteru City při odchodu ze hřiště vztekle nakopl láhev s vodou a strčil do přístřešku s monitorem VAR. Jen duchapřítomnost jednoho z pořadatelů ho zachránila od pádu na zem.

„Musím se omluvit, bylo to zbytečné. Ještě se pořád mám co učit. Nikomu jsem sice neublížil, ale mohl jsem někoho ohrozit. Trochu jsem to přehnal," omlouval se po zápase.

V útrobách stadionu, kde čekal na konec zápasu, se rozplakal. Kanárci totiž v oslabení 20 minut hlídali těsné vedení, až v nastavení pojistil výhru 3:1 a domácí triumf z penalty Richarlison. Brazilci vyhráli Copa América po 12 letech, navíc na svém legendárním stadionu.

Až do vyloučení byl přitom útočník, o jehož přestup z Manchesteru usiluje Juventus, nejlepší hráč na hřišti. Nejprve připravil úvodní gól zápasu pro Evertona a po vyrovnávací penaltě Paola Guerrera v nastavení první půle vrátil Brazílii vedení přesnou ranou k tyči.

Na jihoamerickém šampionátu dala Brazílie zapomenout na čtvrtfinálovou prohru na loňském mistrovství světa. Po porážce od Belgie nejen jihoamerická média kritizovala právě Jesuse. „Nevidím to tak, že bych se teď vykoupil, ale díky mistrovství světa jsem se toho hodně naučil, psychicky jsem zesílil a také jsem v City hodně pracoval,“ prohlásil.

Alves: Najděte mi klub

Úspěšný šampionát má za sebou také brazilský kapitán Dani Alves, který získal 40. trofej v kariéře a navíc byl vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství. Šestatřicetiletý obránce doufá, že si výkony řekl o nové angažmá, protože mu nedávno skončila smlouva s Paris St. Germain.

„Teď už si asi za reprezentaci moc nezahraji, když nemám klub. Mohli byste mi nějaký najít?“ žertoval bývalý hráč Sevilly, Barcelony nebo Juventusu. „Někoho možná moje výkony překvapily, ale mě ne. Když respektujete svou práci a staráte se o sebe, tak je snadné se udržovat ve formě,“ dodal.