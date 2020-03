Jednadvacítka: místo šlágru v Řecku karanténa. Kdy se bude hrát EURO? | iSport.cz

Česká reprezentace do 21 let po výhře v Chorvatsku • Twitter/ceskarepre_cz

Michal Sadílek v dresu české reprezentace do 21 let • Profimedia.cz

Jindy to tam žije, ale teď je útulný hotel na pražské periferii prázdný. Česká jednadvacítka se hned tak nesejde. „Mrzí nás to, ale teď myšlenky na fotbal stejně nikdo nemá,“ říká trenér Karel Krejčí. Třeba záložník Michal Sadílek místo srazu s kumpány z jednadvacítky musí sedět doma v Eindhovenu, víc než tisíc kilometrů od rodného Uherského Hradiště. „Všechna opatření samozřejmě respektuju, ale člověka to bolí o to víc, že v těchto těžkých časech nemůže být s rodinou,“ lituje Sadílek.

Jeho tým v první polovině kvalifikace na EURO ani jednou neprohrál a do rozhodujícího roku jde jako lídr svojí skupiny. Parta kolem kapitána Matěje Chaluše, sparťanského supertalenta Adama Hložka či spolehlivého brankáře Martina Jedličky měla v pátek hrát šlágr na půdě druhého Řecka, jenže kvůli pandemii koronaviru se ani nemohla sejít. Březnové reprezentační okno se přesouvá na červen, přesný termín UEFA určí časem.

Červnové plány přitom vypadaly jinak: stejně jako před rokem se Češi chystali vyrazit na kemp do Kaprunu. Pod Alpy, do prověřeného prostředí k fotbalovému hoteliérovi Vlastimilu Košťálovi. „Všechno jsme měli nachystané včetně přáteláků se Slovenskem a Rakouskem, měli jsme už i časy a místa,“ popisuje Krejčí. „Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. Co když se v červnu ještě budou dohrávat národní ligy?“

Spoustu otazníků zatím létá i kolem nového termínu pro mistrovství Evropy. Původně se mělo v Maďarsku a Slovinsku hrát od 9. do 26. června 2021, jenže je tu nově kolize s přeloženým seniorským EURO. Mladíci budou muset hrát buď před ním, nebo po něm. Souběh není možný i proto, že Budapešť má hostit zápasy obou turnajů.

„Ještě jsme nepostoupili, tak nás to zatím ani nemusí moc zajímat,“ usměje se kouč Krejčí. „Dá se čekat, že UEFA půjde postupnými kroky. První, co chtěla udělat, bylo odložení velkého EURO na příští rok. Nové termíny dalších turnajů teprve budou následovat.“

Kdy se bude mistrovství Evropy jednadvacítek hrát? Možných řešení se nabízí minimum. Navíc je víceméně jisté, že se turnaj musí stihnout příští rok, protože letopočet 2022 je spojený se startem nového cyklu. „Zatím to jsou jen spekulace,“ tuší trenér Krejčí.

Do roku 2006 mělo „malé“ EURO vyhrazené okno na přelomu května a června: tehdy se ale účastnilo jen osm týmů, zatímco příští rok jich poprvé bude šestnáct. Proti téhle variantě by šla i našlapaná termínovka – v případě, že by následující sezona kvůli potenciálnímu pozdějšímu konci té nynější začínala později. V tuto chvíli se zdá nejpravděpodobnější, že na jednadvacítky dojde brzy po seniorském EURO v létě 2021.

Nebo to bude nakonec úplně jinak?

Odehráno: ČESKO–Litva 2:0, ČESKO–Řecko 1:1, ČESKO–Skotsko 0:0, ČESKO–San Marino 6:0, Chorvatsko–ČESKO 1:2, San Marino–Litva 0:3, Řecko–San Marino 5:0, Skotsko–San Marino 2:0, Řecko–Litva 1:0, Chorvatsko–Skotsko 1:2, Skotsko–Litva 0:0, San Marino–Chorvatsko 0:7, Litva–Chorvatsko 1:3, Skotsko–Řecko 0:1.

Další program – červen: Řecko–ČESKO, 2. 9.: San Marino–ČESKO, 7. 9.: ČESKO–Chorvatsko, 9. 10.: Skotsko–ČESKO, 13. 10.: Litva–ČESKO.

Postupový klíč: Přímo postoupí vítězové devíti skupin a nejlepší tým z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých míst bude hrát baráž. Pořádající Slovinsko a Maďarsko mají účast jistou.