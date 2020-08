Návrat trenéra Wengera? Odmítl Barcelonu, nabídl se Nizozemsku | iSport.cz

"Co nám v minulosti chybělo? Řekl bych, že pro Arsenal byl styl někdy víc než body. A tím se liga nevyhrává," citoval Čecha deník The Independent. • Profimedia.cz

Sedmdesátiletý Arséne Wenger utkvěl všem v paměti jako nejvýznamnější trenér Arsenalu. V roce 2018 se rozhodl po 22 letech v klubu skončit, a poté začal pracovat jako ředitel v mezinárodní fotbalové federaci. Nyní uvažuje o návratu k trénování. Údajně by chtěl nahradit trenéra nizozemské reprezentace Ronalda Koemana, který má namířeno do Barcelony.

Nizozemský trenér Ronald Koeman převezme po reprezentaci své země Barcelonu. Po více jak dvou letech se rozhodl pro zahraniční angažmá. Má nahradit Quiqueho Setiéna, kterého vedení odvolalo tři dny po pátečním debaklu s Bayernem v Lize Mistrů. Ve čtvrtfinále Barcelona utrpěla vysokou porážku 2:8.

Bývalý trenér a manažer Arséne Wenger neotálel a o volné místo se přihlásil. Na začátku měsíce přiznal, že by se nebránil návratu na lavičku. Pro francouzskou rozhlasovou stanici Europe 1 řekl: „Každý den chci trénovat, dělal jsem to celý svůj život. Je mi 70 let a dal jsem tomu hodně. Měl bych hrát ruskou ruletu, i když se to týká mého zdraví? Nemůžu dělat věci napůl, takže jsem si položil tuto otázku.“ Vzápětí doplnil: „Bude-li to v podmínkách, které považuji za optimální, tak ano. Jinak to dělat nebudu.“

Minulý týden francouzská média informovala, že sám měl nabídku nahradit Setiéna v Barceloně, ale odmítl. Role trenéra národního týmu by ho mohla bavit víc. Své angažmá u „Gunners“ ukončil v květnu 2018. Po více než dvou letech by se vrátil zpět. Znamená to, že by se mohl stát novým trenérem nizozemské reprezentace? Podle FOX NL se obrátil na tamní fotbalovou asociaci. Jeho premiérou by bylo EURO 2021.