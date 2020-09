Hapal: Češi bez Schicka a Součka? Nahradí je. Hložkův talent znám

Český tým řeší problémy s koronavirem, odcestovat museli Patrik Schick, Tomáš Souček a brankář Ondřej Kolář. Je to pro vás výhoda?

„Nevím, jestli to bude výhoda. To se ukáže až na hřišti. Češi však mají nesmírně kvalitní kádr. Hráči, kteří sem nepřijeli, budou nahrazení stejně kvalitně. Je pravda, že Schick a Souček jsou pro ně klíčoví, ale Češi mají dost dalších kvalitních hráčů, kteří jsou ve vynikajících formách. Nahradí je.“

Ale třeba Schick vám dal v obou posledních zápasech gól.

„Je to výborný a kvalitní útočník. Ale tady na Slovensku se trefil i Krmenčík, který v nominaci je. Může se stát, že nastoupí. Je to stejně nepříjemný útočník jako Schick. Ale těžko se připravovat na jednotlivé hráče. U Krmenčíka je možná nevýhodou, že teď nehraje. Ale je tu třeba Adam Hložek, který v útoku také může hrát. Ten působí velice dobře, v prvních dvou zápasech nové sezony hrál výborně.“

Vy Hložka znáte ze Sparty? Co o něm soudíte? Může být nejmladším českým reprezentantem?

„Jako první jsem ho v áčku Sparty postavil do přípravného utkání, sice asi jen na dvacet minut, ale v kádru už jsem ho měl. Je to výborný talent, moc dobře ho znám. Jeden z mých synů je jen o rok starší než on, projeli jsme spolu spoustu mládežnických turnajů, když ještě hrál za Brno. Všichni viděli, jaký má talent. Přeju mu, aby nastoupil, jen doufám, že nám nedá gól, ten výkon nemusí být proti nám z jeho zase až takový. Ale je to dobrý a talentovaný hráč. Jsem rád, že se takoví hráči rodí.“

Vy také nejste kompletní, chybí vám hlavně záložník Marek Hamšík. Dokážete porovnat, který z týmů je oslaben víc?

„Pro oba je to stejné. Chybí klíčoví hráči z kvalifikace. Když vezmu Marka Hamšíka, ostatní ve fyzických parametrech převyšoval, je to pro nás ztráta. Nemohli jsme si dovolit ho nominovat. Jsme dohodnutí, že přiletí až na další sraz. Teď by to bylo velmi náročné, protože kdyby se vrátil do Číny po tomto srazu, musel by být čtrnáct v karanténě, s týmem by byl krátce a příště by přijel nepřipravený. Takhle bude trénovat a hrát zápasy.“

Jak moc chcete oplatit Čechům dvě poslední porážky? Popichovali jste se s trenérem české reprezentace Jaroslavem Šilhavým?

„Náš poslední kontakt byl na losování. Jarda teď hodil takovou hecovačku tím, když prohlásil, že jsem slíbil, že je konečně porazíme. Já to komentovat moc nechci, to až po zápase. Ale já nehraji proti Jardovi, já reprezentuji Slovensko a snažím se tenhle tým vést co nejlépe. Jsem neskutečně motivovaný, ale ne víc než v kterémkoliv jiném utkání, byť je to specifičtější zápas. Na utkání se těším, chybí mi stejně jako všem diváci. Ale věřím, že budeme úspěšní.“

Začíná nový ročník Ligy národů. Co od něj očekáváte?

„Nový ročník začíná velice specificky. To všichni vidíte. Místo toho, abychom řešili sportovní stránku, řešíme boj s covidem. Co se týče Ligy národů, budeme na ni určitě připraveni víc, je to pro nás zkušenost. Shodou okolností začínáme zase proti Čechům, uděláme vše proto, abychom byli úspěšní a abychom byli my na konci Ligy národů ti spokojení.“

Jakou důležitost pro vás tahle soutěž má?

„Přistoupíme k tomu nesmírně zodpovědně. Víme, že zápasy v Lize národů jsou pro nás velice důležité. Je z ní i určitá šance dostat se do baráže na mistrovství světa. Absolutně to nechceme podcenit.“

Pokud by se zápas nemohl hrát, mohl by na řadu přijít i los, který by určil výsledek zápasu. Co byste tomu říkal?

„Všichni, co fotbalem děláme, chceme, aby se rozhodovalo na hřišti. To pak přeci nemá s fotbalem nic společného. Virus trápí všechny lidi na světě, můžete ho dostat kdekoliv. Máme veškerá opatření, aby se to nestalo. Včera jsme čekali na výsledky testů a pak jsme byli neskutečně šťastní, že ten problém nemáme a že jsme všichni negativní. Určitě bych preferoval, aby se případně našel termín, i když je to složité. Ale aby rozhodoval los, si nedokážu představit. Věřím, že k tomu ani nedojde.“

Budete upravovat svůj herní systém vzhledem k tomu, že českému týmu chybí některé opory?

„Z taktického hlediska neřešíme, jestli jim chybí hráči. Víme, jak budou hrát, troufám si říct, že dokážeme odhadnout i sestavu. Na tom se nic nemění. Myslím, že systém máme zažitý, chtěli bychom se ho držet. Teď bude záležet na obsazení, na hráčích, kteří budou hrát.“