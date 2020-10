Převýšov, třetí liga v Polsku. Petrášek popsal, kudy prošel do reprezentace

Fotbalová pohádka. Tak obránce Tomáš Petrášek vidí svoji premiérovou pozvánku do české reprezentace. Osmadvacetiletý zadák a kapitán vedoucího týmu polské ligy Raków Čenstochová chce kouči Jaroslavu Šilhavému ukázat, že si místo v reprezentaci zaslouží na delší dobu. „Možná to je svým způsobem inspirace pro další, že se tam může dostat i člověk, který tu cestu měl trošku trnitější a nebylo to úplně v pohodě,“ řekl Petrášek v nahrávce pro média.

V Česku nikdy nehrál první ligu, působil v nižších soutěžích například v Kolíně, Převýšově, Vyšehradě, Hlavici či na Žižkově.

V létě 2016 zamířil do tehdy třetiligové Čenstochové. „Hrál jsem dlouho na nižší úrovni. V Česku jsem žádnou díru do světa neudělal, před čtyřmi roky jsem odešel do Polska za štěstím. Postoupili jsme ze třetí ligy až do Ekstraklasy, jsem toho od začátku součástí. Stal jsem se kapitánem mužstva, takže nějakou pozici jsem si tam vybudoval,“ uvedl Petrášek.

Je nadšený, že upoutal Šilhavého pozornost. „Úplně si neuvědomuju, co se teď děje. Snažím se soustředit na sebe a dělat svoji práci. Možná si to uvědomím až po srazu, co se vlastně stalo. Teď jsem tady, žiju přítomností,“ prohlásil rodák z Rychnova nad Kněžnou.

O nominaci se dozvěděl netradičně od kustoda. „Volal mi kolem 11. hodiny před (nominační) tiskovou konferencí. Ptal se mě na rozměr oblečení, takže jsem tak nějak tušil, že nominace může přijít. První reakce byla moc hezká. Byli jsme se snoubenkou a pejsky na procházce, tak jsme si to spolu privátně užili,“ řekl Petrášek.

Koho bych tu měl znát?



Z aktuální nominace zná pouze brankáře Tomáše Koubka a univerzála Tomáše Holeše, s nimiž působil v mládežnických týmech Hradce Králové. „Když jsem sem jel, tak se mě lidé ptali, koho v národním týmu znám. Ale koho bych z těch kluků měl znát? Copak je tu někdo z Převýšova nebo Vyšehradu?“ prohlásil s úsměvem Petrášek.

„K těm borcům, co jsou tady, vzhlížím. Mám k nim obrovskou úctu, k tomu, co dokazují pro český fotbal. Jsem šťastný, že v tuhle chvíli můžu být s nimi na jedné lodi, užívám si to. Na druhou stranu jsem nepřijel na dovolenou, přijel jsem to odmakat,“ uvedl Petrášek.

Reprezentaci čeká ve středu přípravný duel na Kypru a poté dvě utkání Ligy národů v Izraeli a ve Skotsku. Petrášek věří, že alespoň v jednom z nich dostane šanci. „Od toho jsem tady. Jsem nominovaný asi kvůli tomu, že mě trenér chce vidět nejen v tréninku, ale i v zápase. Určitě budu připravený. Budu se chtít realizačnímu týmu odvděčit za to, že mi nominaci poslali, a budu se snažit klukům pomoct udělat dobré výsledky,“ řekl.

Nadchlo ho, jak ho spoluhráči přijali. „Je vidět, že to jsou všichni profesionálové. Jsem za to fakt vděčný, protože ten vstup pro hráče do nového prostředí je vždycky trochu složitější,“ uvedl Petrášek.

„Určitě je tam nějaká nervozita, ale už taky nejsem mladý kluk. Jsem ostřílený borec, který je sice poprvé v reprezentaci, ale už nějaké vstupy do různých týmů mám za sebou. Vím, jak se mám chovat,“ doplnil Petrášek.

Nad možnou účastí na mistrovství Evropy v příštím roce nepřemýšlí. „Myslím si, že bych na sebe vyvíjel zbytečný tlak. Jsem neuvěřitelně vděčný, že v tuto chvíli tady můžu být. Na druhou stranu tady chci zůstat, chci dostat povolání na příští sraz. Jsem hladový, chci si za tím jít, takhle to mám celou kariéru. Nechci se toho vzdát,“ uvedl Petrášek.