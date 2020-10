Dloubák na Panenku, pak ruka k nebi. Exjablonečák řídil postup Slováků

V normální hrací době i po prodloužení skončil duel v Bratislavě bez branek. V rozstřelu proměnili domácí všechny čtyři penalty, zatímco hosté pouze dvě. Ve čtvrté sérii převzal zodpovědnost Greguš, který „panenkovsky“ pod břevno překonal irského gólmana Darrena Randolpha.

„Jsem rád, že to tam padlo. Byla to pro mě jedna z možností, tak jsem se pro ni rozhodl. Už dopředu jsem věděl, kam to kopnu. Jsem rád, že to vyšlo,“ citoval web aktuality.sk Greguše, který po proměněné penaltě zdvihl ruku k nebi, čímž symbolicky pozdravil Panenku.

Jednasedmdesátiletá legenda Bohemians 1905 byla ve středu hospitalizována v Benešově ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Panenkův stav se už stabilizoval a dnes by měl být převezen k ošetřujícímu lékaři v Praze.

Greguš se na penalty nijak zvlášť nepřipravoval. „Řekl bych, že je to spíš o sebevědomí, i když celé je to loterie. Viděl jsem, že brankář chodí trošku dopředu, tak jsem se rozhodl,“ řekl někdejší hráč Ostravy či Jablonce.

Před rozstřelem si věřil. „Bylo na hráčích, jak se kdo cítí. Cítil jsem se dobře a uvědomoval si, že to dokážu kopnout. Tak jsem řekl, že půjdu. Všichni, kteří jsme byli na řadě, jsme byli odhodlaní jít to zahrát. Kdo neměl tolik sebevědomí a nevěřil si, radši tam nešel,“ uvedl devětadvacetiletý záložník Minnesoty United.

Trenér Pavel Hapal netušil, jaké zakončení Greguš zvolí. „Člověk nad tím nemá čas přemýšlet, protože míč letí velmi rychle. Brankář by to i chytil, ale jak říkal Jano, viděl u něho pohyb, tak zvolil toto velmi drzé řešení,“ řekl jednapadesátiletý rodák z Kroměříže.

„Víte, že padají i takové góly. Jsem rád, že se nezmýlil. Musím říct, že je jedním ze strůjců našeho vítězství. A nejen díky penaltě, ale i výkonem na hřišti,“ prohlásil bývalý kouč Zlína, Ostravy, Mladé Boleslavi, Žiliny nebo Sparty.