Němcům chybí tři zkušení mistři. Experti je chtějí zpět, kouč odmítá

Německá reprezentace neprožívá nejúspěšnější období, hledá sama sebe, přetváří se. Pyšná fotbalová země se strachuje, aby pro nejbližší kvalifikaci o mistrovství světa v Kataru nespadla do druhého výkonnostního koše. „Od roku 2018 jsme prosázeli své sympatie. Teď nejsme nejmilovanějším německým dítětem. Hlavně ale bolí to, jak se přistupuje k mladým hráčům. Nad národním týmem se vznáší temný mrak,“ posteskl si emotivně ředitel reprezentace Oliver Bierhoff.

I proto se čím dál víc debatuje nad tím, jestli by trenér Joachim Löw neměl zpátky povolat obránce Matse Hummelse z Dortmundu a obránce Jéroma Boatenga a záložníka Thomase Müllera z Bayernu Mnichov, tedy tři mistry světa z roku 2014, s nimiž v březnu minulého roku přestal počítat. Zkušení borci ukazují v klubech, jak jsou platní. Hummels řídí defenzivu Borussie, Boateng zůstává spolehlivý, Müller se chlubí skvělou produktivitou, v nové sezoně si ve třinácti soutěžních zápasech připal šest gólů a osm asistencí.

Nejeden expert Löwovi podsouvá, aby to s prověřenou trojicí ještě zkusil. „Kdybych byl trenérem národního týmu, Müller a Boateng by v něm byli,“ podotkl v nedávném rozhovoru pro magazín Kicker bývalý záložník Bastian Schweinsteiger, který je rovněž mistrem světa z roku 2014.

Současný německý tým hodně trpí v defenzivě, což příkladně demonstrovaly dvě divoké remízy 3:3 před měsícem. První v přátelském utkání s Tureckem, druhá pak v Lize národů se Švýcarskem. „Tohle nebylo Německo. Pokud budou nastupovat hráči bez herní praxe, bude k tomuhle docházet,“ kroutil hlavou po remíze s Tureckem ve studiu stanice Sky Lothar Matthäus, kapitán mistrů světa z roku 1990. „Pokud budou Hummels, Boateng a Müller podávat top výkony, je potřeba se o nich pořád bavit. Měli by hrát ti nejlepší,“ dodal.

Zmínil hlavně stopera Dortmundu. „Svou rutinou a osobností by mužstvu pomohl,“ upozornil Matthäus. S tím souhlasil i další bývalý reprezentant Dietmar Hamann. „Mats by měl být zpátky v týmu. On je absolutním lídrem, který může mužstvo vést. Přijde mi, že obrana je někdy bezradná, on by jí svou jistotou dodal více klidu,“ konstatoval Hamann. Své hráče i opory soupeře veřejně podpořili také šéfové obou německých kolosů – dortmundský Hans-Joachim Watzke a Karl-Heinz Rummenigge z Bayernu.

Löwův postoj ale zůstává neměnný. „Jsou velkými hráčskými osobnostmi. Ale rozhodli jsme se je nenominovat. Nemůžeme to vrátit. Pokud nám v příštím roce vypadnou klíčoví hráči a budeme ve zcela nové situaci, budu přemýšlet o možných scénářích,“ reagoval aktuálně Löw pro Kicker. „Nejprve se musíte podívat do historie, když do týmu zpátky povoláváte hráče. Lothar Matthäus se vrátil v roce 1998 na světový šampionát, a i když byl dobrý a choval se bez problémů, s mužstvem to něco udělalo,“ upozornil Bierhoff. Návrat Hummelse, Boatenga a Müllera je tak zatím daleko.