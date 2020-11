Šilhavý: V první půli jsme nestíhali. Kritika Dočkala? S tím si poradí

Co vám zápas ukázal?

„Před zápasem jsme avizovali, že všichni hráči, co jsou tu, dostanou během tohoto srazu šanci. Pro tento duel jsme se rozhodli takhle, i když jsme věděli, že nás čeká těžký soupeř. Chtěli jsme vidět některé hráče, jak to zvládají, možná to byla trochu chyba, že jsme je hodili do vody. V prvním poločase jsme nestíhali, dělali jsme chyby. Chtěli jsme hrát aktivně nahoře, napadat soupeře, ale nedařilo se nám to. Když jsme získali balon, hloupou nepřesností jsme o něj přišli. Soupeř byl silný, dokázal využít naše nepřesnosti, nedostoupení. Byli jsme vysoko, když překonali jednoho našeho hráče, už se to na nás valilo. Moc to nefungoval ani v organizaci. Štěstí, že Jirka Pavlenka zachytal výborně a podržel nás. Jinak by to bylo po prvním poločase větším rozdílem.“

Měli jste problémy hlavně s rychlým otáčením hry Německa, že?

„Soupeř vycítí, kde má prostor. Na levé straně jsme docela hořeli, nechávali jsme jim prostory, nedostupovali je. Naším způsobem hry jsme jim umožňovali šanci, hráli jsme jeden na jednoho, a když nás překonali, byli nebezpeční.“

Zaujal vás někdo, kdo nepatří do obvyklé základní sestavy?

„To bych nechtěl hodnotit. První půle nám nevyšla, nebylo to ideální. Ale budeme s týmem pracovat, nechci říkat, že příště ten nebo ten bude hrát. Až se na to podívám, pak si to vyhodnotíme. Ale ti hráči se dostanou na hřiště alespoň na část utkání.“

Co byste řekl k výkonu debutanta Václava Černého?

„Odvedl očekávaný výkon. Ukázal to, proč je tady. Je silný na balonu, umí jeden na jednoho, i když v prvním poločase jsme to měli všichni složité. Určitě nepropadl. Do druhého poločasu jsme s tím chtěli něco udělat, sáhnout do toho, proto jsme ho střídali. Neztracujeme ho.“

Bořek Dočkal je v poslední době kritizován. Nedělá vám starosti jeho výkonnost v posledních zápasech?

„Chtěli jsme tam mít někoho zkušeného, aby to dokázal dirigovat, aby se měli kluci o koho opřít. Nebyla to pro něj jednoduchá situace. A kritika na něj? Nevím. Byl kritizován po zápase na AC Milán, tam ale nehrál dobře celý tým. Je lídr, asi se na něj kouká trochu jinak. Ale myslím, že je to zkušený hráč, který si s kritikou poradí.“

Hra ve středu hřiště se zlepšila ve chvíli, kdy tam byli Tomáš Souček, Vladimír Darida, Alex Král. Je to pro vás teď ideální středová trojice?

„Tihle hráči toho v kvalifikaci odehráli asi nejvíc. Mají určitě blízko k základní sestavě, ale není to o třech hráčích, každou chvíli je někdo zraněný. Je tu Bořek Dočkal, Tonda Barák, David Pavelka musel domů, Lukáš Kalvach nejel kvůli zranění.“

Jak vás tohle utkání prověřilo směrem k mistrovství Evropy, kde budou podobně těžcí soupeři?

„Bylo to složité. Připomnělo mi to situaci, kdy jsme porazili Anglii a hráli jsme pak se Severním Irskem. Nastoupili kluci, co nehráli s Anglií, rychle jsme prohrávali o tři branky, pak jsme to ve druhém poločase honili. Teď to bylo podobné, ale chtěli jsme získat informace. Soupeř nám ukázal, že když nejsme připravení, kompletní, silní, tak dokážeme předvést to co v prvním poločase, kdy jsme nestíhali a zaslouženě prohrávali.“