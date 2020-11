Jankto: Musíme být drzejší! O testech, síle Česka i odhodlání vítězit

Už jste si vyhodnotili zápas s Německem?

„Před chvílí jsme si ho rozebírali. Viděli jsme tam hodně chyb, Němci byli velice silní na balonu. Jsou to přesně zápasy, kde se můžeme ponaučit z chyb. Jedině proti takovým soupeřům se můžeme posouvat někam dál. Pro nás to byla určitě skvělá zkušenost a hodně jsme si z toho vzali.“

Co musíte zlepšit, abyste začali dávat góly?

„Proti Němcům ne že bychom měli strach, ale určitě sebevědomí nebylo na takové úrovni, jako v uvozovkách proti slabším týmům. Sebevědomí a touha jít po gólu je základ úplně všeho. Byla tam situace, kdy jsme mohli jít jeden na jednoho a víc si dovolit, ale raději jsme to dali dozadu. V takových situacích se musíme zlepšit, být hladovější a drzejší.“

Vám ve středu vyšel druhý poločas, do kterého jste zasáhl. Cítíte se v dobré formě?

„Jsem hlavně rád, že jsem zdravý, na minulém srazu jsem vypadl kvůli zranění, měl jsem natržené tříslo. Čekal jsem, že budu laborovat o něco déle. Dal jsem se dohromady po nějakých deseti dnech a skočil do toho ve velkém, začalo se mi hodně dařit. Doufám, že to takhle bude pokračovat.“

Těšil jste se na zápasy v reprezentaci o to víc, že jste na posledním srazu nemohl hrát?

„Je tady fakt dobrá atmosféra a výborná parta. Škoda, že je to trochu omezené tím virem. Musíme udržovat nějaké distance a být pořád na pokojích. Je to trochu nepříjemné, ale dodržujeme to, co se dá dělat. Taková je doba. Co se týká reprezentace, vždycky přijedu rád.“

Jak vy osobně snášíte zavedená opatření?

„Jak jsem říkal, taková je prostě doba. Problémy má více týmu, nejen my. Musíme jet dál, nejde rušit zápasy, jako to hrozilo na prvním srazu v září proti Skotsku. Jsme určitě rádi, že můžeme hrát.“

Už jste přemýšlel o tom, jak to bude vypadat na EURO?

„Já nastupuju bez diváků už od června, zvykl jsem si. Ale fotbal se hraje pro lidi, doufám, že tohle skončí co nejdřív. Zápasy jsou jiné. Ze začátku si mohu víc věřit na balonu, přeci jen když je na stadionu 60 tisíc lidí a nepovede se nějaká přihrávka nebo zkazíte kličku, je nepříjemné slyšet bučení.“

Zvykl jste si i na časté testování?

„Testování v Itálii probíhalo skoro každý den. Není to příjemné. Někdy se špatně vzbudíte a pak vám hned ráno strkají dlouhou tyčku do nosu a úplně na to nemáte náladu. My hráči děláme všechno proto, aby se mohlo hrát. Kluby do toho dávají neskutečné peníze za testy, víc pokojů a podobné věci. Jsem hlavně rád, že se může hrát.“

Není testování trošku loterie? Jeden den vyjdete pozitivní, pak zase negativní nebo obráceně a rozhoduje to o tom, zda budete moct hrát…

„Nejsem doktor, takže se omlouvám, ale do toho se nechci pouštět.“

Co čekáte od zápasů s Izraelem a Slovenskem?

„Izrael je nepříjemný soupeř. Hodně fanoušků si může říct, že jde o slabý stým, ale já bych to takhle vůbec neviděl. Izraelci jsou velice nepříjemní na balonu, věří si. Když něco zkazí, je jim to jedno, chodí hodně dopředu. Ale mají nějaké díry v obraně, je jen na nás, jestli využijeme jejich slabé stránky. Na Slováky se nám v poslední době daří, věřím, že v nastaveném trendu budeme pokračovat. Uvidíme, v jakém přijedou rozpoložení, určitě budou slavit postup na EURO. Mají za sebou zápas trvající až do 120. minuty, mohou přijet unavení a třeba nám tohle v zápase pomůže.“

Jste rád, že do české skupiny na EURO postoupilo Skotsko?

„Určitě gratuluji Slovákům, zvládli to v prodloužení, ale postup je pro ně důležitý. V zápase Skotska se Srbskem jsem spíš věřil Srbům, mají velice dobré hráče, individuálně velmi silné na balonu. Výsledek mě překvapil, ale aspoň se můžeme Skotům pomstít za Ligu národů. V Olomouci ani u nich jsem nehrál, tak na EURO to snad vyjde.“

S vámi v sestavě dopadne zápas lépe?

„To nevím. Ale vždycky dělám všechno pro to, abych reprezentaci pomohl k vítězství. Nemyslím si, že předchozí prohry byly kvůli tomu, že jsem chyběl. Máme hodně kvalitních hráčů, jako tým jsme šli poslední dobou hodně nahoru. Teď je jen na nás, abychom to přenesli do důležitých zápasů, jako bude teď s Izraelem a se Slovenskem a pak na EURO.“

Jaký dojem na vás udělal Václav Černý?

„Tohle je otázka na pana trenéra, ne na mě.“