Humbuk kvůli nešťastnému lajku. Skot musel vysvětlovat: Nešlo o smrt!

Oč přesně šlo? Robbie McKenzie, pravděpodobně skotský fanoušek, na Twitteru uveřejnil po postupu tamní reprezentace na EURO příspěvek: „Jediná věc, která může udělat dnešní večer ještě lepší, je tento obrázek.“ Pod popiskem byl snímek nešťastného Kyla Laffertyho, jehož Severní Irsko se nedokázalo probojovat na EURO přes Slovensko.

Griffiths právě tento tweet označil, jako že se mu líbí. Nešťastné je to v tom, že mnozí začali smutný výraz Laffertyho spojovat s úmrtím jeho sestry, k němuž došlo začátkem listopadu. Brali to tak, že se Skotovi právě toto zamlouvá.

Lajk Leigha Griffithse u příspěvku na Twitteru způsobil humbuk • Foto Twitter

Skotský fotbalista musel okamžitě vysvětlovat, že to s úmrtím Laffertyho sestry nemělo nic společného a že rozhodně nereagoval na to. Místo toho, aby si Griffiths užíval možná nejšťastnější chvíle života po postupu na evropský šampionát, musel se vypořádat s přívalem kritiky.

Celou situaci zhoršovala i fotbalová minulost obou hráčů. Působili v týmech velkých rivalů – Kyle Lafferty hrál v Rangers a Hearts, zatímco Leigh Griffiths stále působí v Celtiku.

Vše nakonec vyvrcholilo tím, že Griffiths zrušil svůj twitterový účet.

„Ne, že bych musel, ale poté, co vidím na sociálních sítích, tak cítím, že to chci udělat,“ uvedl reprezentant Skotska.

Leigh Griffiths smazal svůj twitterový účet • Foto Twitter

„Po včerejším vítězství bych chtěl konstatovat, že jsem se nijak nevysmíval ztrátě člena rodiny Kylea Laffertyho. To by bylo absolutní dno, takový člověk nejsem. Obrázek se pojil k Severnímu Irsku a tomu, že nepostoupilo, zatímco my ano. Každý se někdy nechá unést a řada lidí si myslela, že se mi to líbilo, protože zemřela jeho sestra, tak to rozhodně nebylo. Vyhráli jsme, oni ne. Roky jsme snášeli posměšky za neúspěch, ale nyní jsme to dokázali. Nezasloužím si to, co mi lidé posílali, mám toho dost a je třeba reagovat,“ reagoval Griffiths na svém Instagramu.

Skotský útočník je dlouhou dobu pod drobnohledem kritiků i kvůli své lehce kontroverzní minulosti. V roce 2015 dostal pokutu a dvouzápasovou stopku, když se na veřejnost dostalo video, kde skanduje „Rudi Skácel is a f*cking refugee“ („Rudi Skácel je zk*rvený uprchlík“), před dvěma lety musel podstoupit léčení kvůli závislosti na sázkách.