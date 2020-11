Drama a slzy štěstí. Skotský postup v napětí, na EURO odveta po 25 letech

Směrovali k účasti na EURO. Skotové vedli v Srbsku díky gólu Ryana Christieho. Jenže v poslední minutě druhého poločasu domácí udeřili, po rohovém kopu se do sítě dostala hlavička Luky Joviče. V prodloužení se nerozhodlo a tak o posledním účastníkovi mistrovství světa musely rozhodnout pokutové kopy.

Devět úvodních střelců proměnilo. Tíha okamžiku byla na pátém hráči Srbů Aleksandaru Mitrovičovi. Toho ale vychytal brankář David Marshall. „Hned po zákroku mi sudí řekl, abych ještě neslavil, protože situaci kontroluje videorozhodčí. Můžete pouze doufat a modlit se, protože spoluhráči už oslavovali a o VARu netušili,“ přiznal gólman.

Po chvíli ale mohla postupová euforie propuknout i u něho. Zákrok byl v pořádku, rozhodnuto. „Když čekáte dvacet dva let, co jsou další čtyři nebo pět sekund? Je to pro nás hodně emotivní. Zasloužili jsme si vyhrát a máme obrovskou radost za naše fanoušky a členy rodin, kteří tu s námi nemohli být,„ uvedl pětatřicetiletý gólman Derby County.

Jak silný okamžik skotští fotbalisté prožívali, naplno doložil emotivní pozápasový rozhovor Ryana Christieho. Došlo i na slzy štěstí. „Je to úžasná noc. Neuvěřitelné. Penalty byly pravděpodobně tou nejtěžší chvílí, kterou jsem dosud sledoval,“ soukal ze sebe pln dojmů záložník Celtiku, který odehrál úvodních 87 minut.

Scotland’s Ryan Christie with the best interview you’ll see in a looooong time pic.twitter.com/RGPijI3Cjb — FootballJOE (@FootballJOE) November 12, 2020

„Skotsko prožívá velmi těžké časy kvůli koronavirové epidemii a my jsme mluvili před zápasem o tom, že máme šanci vykouzlit lidem úsměv na jejich tvářích. Snad se nám to povedlo,“ pronesl trenér Steve Clarke.

„Zápas směřoval k tradičním skotskému scénáři 1:0, ale inkasovali jsme v poslední minutě ze standardky. Hráči ukázali neuvěřitelný charakter. Bylo by snadné se složit a podlehnout zklamání, ale my dál věřili a byli jsme odměněni. Postup na EURO byl naším cílem a hodně jsme na něm pracovali. Hráči na sebe mohou být hrdí, stejně jako celý národ “ navázal kouč.

Na evropském šampionátu se skotská reprezentace objeví po dlouhých 25 letech. Čekají ji souboje s Českou republikou, Chorvatskem a Anglií. Právě na Albion narazili Skotové i při své poslední účasti v roce 1996 – a nemají na to dobré vzpomínky. Tehdy s Anglií nejprve padli 0:2 a následně to „byla právě domácí reprezentace“, která tak trochu rozhodla o skotském nepostupu ze základní skupiny. Byť nastřílela Nizozemsku čtyři góly, inkasovaná branka 12 minut před koncem poslala ze skupiny do čtvrtfinále právě Oranje na úkor Skotů.

Dojde po letech na odplatu?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 90. Jović Hosté: 52. R. Christie Sestavy Domácí: P. Rajković – Milivojević, S. Mitrović (108. Spajić), Gudelj – Ljajić, Nemanja Maksimović (70. Jović), S. Milinković-Savić (70. Katai), Lukić, Kostić (59. Mladenović) – A. Mitrović, Tadić. Hosté: Marshall – O'Donnell (116. Griffiths), Gallagher, McTominay, Robertson – Jack, J. McGinn (82. McLean), Tierney – R. Christie (87. Paterson), Dykes (82. McBurnie), C. McGregor. Náhradníci Domácí: Dmitrović, Rockov, Gaćinović, Grujić, Jović, Katai, Kolarov, Mladenović, Radonjić, Ristić, Spajić, Vlahović Hosté: McCrorie, McLaughlin, Armstrong, Burke, Cooper, Griffiths, McBurnie, McKenna, McLean, Palmer, Paterson, Considine Karty Domácí: Milivojević, Gudelj Hosté: Gallagher Rozhodčí Stadion