Copa América: Argentina udolala Kolumbii na penalty, finále s Brazílií

Radost Argentinců z postupu do finále Copa América • ČTK / AP / Andre Penner

Argentinci, kteří čekají na triumf na Copě América od roku 1993, dosud na turnaji neprohráli ani jediný zápas. Po jasném čtvrtfinálovém vítězství nad Ekvádorem (3:0) se ale tentokrát radovali až po rozstřelu. Jeho hrdinou byl brankář Emiliano Martínez, jenž vychytal tři protivníky. Překonali jej pouze Juan Cuadrado a Miguel Borja. Za Argentinu se naopak prosadili kapitán Lionel Messi, Leandro Paredes a Martínez. Neproměnil jen Rodrigo De Paul.

„Dotáhli nás k penaltám a to je vždy otázka štěstí. Dnes to tedy vyšlo na mě,“ řekl brankář Martínez. Během penaltového rozstřelu se snažil protihráče rozhodit. „Je mi líto, ale vychytám tě brácho,“ zakřičel na Davinsona Sáncheze, předtím než vystihl směr jeho střely. „Ty se směješ, protože jsi nervózní. Znám tě,“ dobíral si zase Yerryho Minu, až ho musel rozhodčí upozornit, ať toho nechá. Až když na závěr vychytal i Edwina Cardonu, obešlo se to bez jediného slova.

„Dibu je fenomén. Věděli jsme, že je vychytá. Víme, jaký je, a věřili jsme mu. Zaslouží si to,“ prohlásil Messi.

Argentinci mohou dál usilovat o 15. titul v historii a pokusí se protrhnout sérii čtyř finálových porážek (2004, 2007, 2015, 2016). Naopak Kolumbie nenavázala na předchozí povedený penaltový rozstřel ze čtvrtfinále s Uruguayí a zahraje si o třetí místo s Peru.

Brazilcům bude chybět potrestaný Jesus

Fotbalistům Brazílie bude v nedělním finále mistrovství Jižní Ameriky s Argentinou chybět Gabriel Jesus. Útočník Manchesteru City dostal dvouzápasový trest za červenou kartu ze čtvrtfinále s Chile, které obhájci vyhráli 1:0.

Jesus byl vyloučen ve druhém poločase za to, že kopl do obličeje Eugenia Menu. Čtyřiadvacetiletý útočník se omluvil, přesto mu jihoamerická konfederace na dva zápasy zastavila činnost a udělila pokutu 5000 dolarů (asi 108 tisíc korun).

První část trestu si Jesus odpykal při pondělním semifinále s Peru, proti kterému před dvěma lety ve finále Copy América zazářil. Gólem a přihrávkou se podílel na výhře 3:1, po červené kartě ale zápas nedohrál. Na probíhajícím šampionátu zatím neskóroval.

Copa América, fotbalové mistrovství Jižní Ameriky v Brazílii:

Semifinále (Brasília):

Argentina - Kolumbie 1:1 (1:0), na penalty 3:2

Branky: 7. L. Martínez - 61. Díaz. Penaltu proměnili: Messi, Paredes, L. Martínez - Cuadrado, Borja. Penaltu neproměnili: De Paul - Sánchez, Mina, Cardona.