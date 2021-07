Jedno MS na dvou kontinentech? Arabové lákají 3 000 km vzdálené Italy

Saúdská Arábie a Itálie jako spolupořadatelé jednoho MS? I to se může stát... • koláž iSport.cz

Jedno z poučení z nedávno skončeného mistrovství Evropy zní, že nápad pořádat turnaj po celé Evropě (i kousek mimo ni) nemá moc smysl. Podobná situace může nastat za pár let na mistrovství světa. O šampionát v roce 2030 se uchází Saúdská Arábie, a ráda by jej spolupořádala s Itálií. Ano, dvě hostitelské země jednoho turnaje by dělilo přes tři tisíce kilometrů...