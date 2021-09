Šilhavý: Do branky půjde Staněk. Kalas hrál se sebezapřením

Půjde do branky Jindřich Staněk?

„Ano, nastoupí od první minuty."

Nominujete do obrany i jeho dva spoluhráče? (Milan Havel, Filip Kaša)

„Už jsme rozhodnutí, jako i o většině postů zítřejší (středeční) sestavy. Další jména už neprozradím. Je to přípravné utkání, ale nebereme ho na lehkou váhu, je to mezistátní zápas s velice kvalitním soupeřem. Určitě nehrozí z naší strany žádné podcenění. Bereme to s respektem, byť budeme chtít zapojit do zápasu i hráče z širší nominace.“

Jste s kluby domluvení na zátěži pro jednotlivé hráče?

„Nějaká komunikace proběhla, budeme se snažit to zohlednit. Ale jak jsem řekl - pořád je to mezistátní zápas, ten je z pohledu hráče asi nejvíc.“

Přejete si, aby vzhledem k množství absencí tenhle sraz už skončil?

„Absencí bylo na jeden sraz příliš, navíc středeční zápas je přípravný. Ale tohle je otázka na UEFA, v tomhle okně byl naplánovaný a musíme se k tomu nějak postavit. Věřím, že kluci, co nastoupí, chytí šanci za pačesy a ukážou se v dobrém světle, aby si řekli o další nominaci.“

Je připravený Tomáš Kalas, kterého v Belgii trápila viróza?

„Tomáš nám řekne po tréninku, jak se cítí. V Belgii to nebylo úplně ideální, odehrál to tam s velkým sebezapřením a pak mu nebylo úplně nejlépe.“

Uvažujete nad hodně pozměněnou sestavou?

„Respekt ze soupeře je určitě na místě, jde o velice kvalitní tým. Budeme se snažit vybrat hráče do základu a ty další, co do zápasu vstoupí, co nejlépe, abychom byli dostatečně silní a mohli odehrát dobrý zápas. Nebudu říkat, jak moc sestavou zamícháme, ale věřím, že to zvolíme správně.“

Alex Král vypadl ze základní sestavy a trápí ho pokles formy. Pomůže mu přestup do Anglie?

„Určitě mu přestup do Anglie moc přeju, věřím, že se prosadí. Je to chytrý kluk, co to má v hlavě srovnané, ví, co chce. Posun do prestižní soutěže mu půjde k duhu, jen to vítám, zkušenosti, co tam nabere, přenese k nám do nároďáku a vrátí se ještě v lepší formě, než je teď.“

Českou fotbalovou reprezentaci před Ukrajinou doplnil brankář Kovář Reprezentaci před středečním přípravným utkáním s Ukrajinou v Plzni doplnil brankář Matěj Kovář, který se k "áčku" přesunul po dvou zápasech kvalifikace mistrovství Evropy za jednadvacítku. Jednadvacetiletý gólman Manchesteru United nahradil v nominaci Tomáše Vaclíka, jenž se zranil v nedělním duelu světové kvalifikace v Belgii. Kovář ještě v pondělní odchytal za jednadvacítku vítězné utkání s Albánií (4:0), předtím ve čtvrtek za "Lvíčata" nastoupil i proti Slovinsku (1:0). "Jelikož byl Matěj doposud na srazu jednadvacítky, odpovídá pravidlům covidového protokolu UEFA," řekl na on-line tiskové konferenci mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Kovář si vysloužil premiérovou pozvánku do národního A-týmu. Jedničku Vaclíka zranil po špatné malé domů hned v první minutě zápasu v Belgii domácí útočník Romelu Lukaku, který mu přišlápl nohu. Český gólman ještě chvíli pokračoval, ale ve 14. minutě přepustil místo debutantovi Jindřichu Staňkovi. Ten proti Ukrajině začne v základní sestavě.

