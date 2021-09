Staněk: Lukaku se ptal na rodinu. Belgický trenér na mě byl pyšný

Vstřebal jste už reprezentační premiéru v Belgii?

„Už jsem to říkal. Byl to výjimečný moment pro mou kariéru, jsem za tu zkušenost strašně rád. Samozřejmě se i na zápas proti Ukrajině těším a jsem připravený na sto procent.“

Po zápase v Belgii vás na hřišti zastavil Romelu Lukaku, chváli vás i trenér Martínez. To potěší, že?

„Bylo to příjemné. V Evertonu jsem zažil trenéra Martíneze, v Belgii byl navíc i trenér gólmanů, co mě měl v Evertonu, zažil jsem tam i Romela. Po zápase jsme pokecali, bylo to velice příjemné, že si mě pamatoval. Ptal se, co rodina, jak se mám, co jsem dělal po angažmá v Anglii. Docela mě to překvapilo. Romelu je super kluk, bylo to příjemné. Martínez mi zase říkal, že je velmi pyšný, že jsem to nevzdal. V Anglii jsem byl mladý, měl jsem častá zranění. Všichni byli rádi, že jsem kariéru nějakým způsobem zachránil a bojuju za sebe. Takhle bych to shrnul.“

Těšíte se na zápas proti Ukrajině o to víc, že nastoupíte doma v Plzni?

„Bude to pro mě velice speciální den, když se to takhle všechno sešlo. Ať už příběh s Martínezem a Romelem, i tak, že doma budu zítra (ve středu) poprvé v kariéře v základní sestavě reprezentace. Znamená to pro mě hodně, je to splněný sen.“

Na začátku sezony jste měl zdravotní problémy, není to až příliš velký skok?„Zraněný jsem byl, to je pravda, moc jsem toho neodehrál. Ale trénoval jsem, dřel jsem na to, abych se vrátil co nejdřív. Pro někoho to může znít blbě, že po jednom zápase budu v základu nároďáku. Ale já to beru jako velkou šanci, trenéři se pro mě rozhodli, jsem stoprocentně připravený. Soustředím se na to, abych to zvládl a chytil šanci. Je důležité, že jsem stoprocentně fit a můžu podat co nejlepší výkon.“

Bude to proti Ukrajině z pohledu gólmana jednodušší zápas, než v Belgii?

„Naopak. Určitě to nebude volnější zápas. Ukrajina je velice kvalitní tým, viděli jsme nějaká videa. Věřím, že jsme na ně dobře připravení. Nemyslím si, že to bude něco lehčího, bude to kvalitní zápas pro obě strany, doufám, že to pro nás dobře dopadne.“

Přijedou vás podpořit rodina a kamarádi?

„Všichni to chtějí prožít se mnou. Budu tady mít dost lidí. Přijede mamka, ségra, přítelkyně, její rodiče, nejlepší kamarád z Prahy. Přijedou Hujerovi, jak tady říká trenér (úsměv).

