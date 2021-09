Česko - Ukrajina 1:1. Radost v závěru. Vydra v nastavení trefil remízu

V sestavě proti Ukrajině se objevili jen tři hráči ze základní sestavy z mistrovství Evropy. Národní klenoty z West Hamu United Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, a také Tomáš Holeš. Ten se však zasunul, stejně jako proti Bělorusku, do středu obrany vedle Václava Jemelky. Na hrot se postavil Stanislav Tecl. Muž, jenž po zveřejnění nominace čelil ošklivým až nenávistným útokům na sociálních sítích. Důvod? Hodně jemně řečeno, dle mnohých fanoušků nemá v reprezentaci, co dělat…

Jenže právě on předvedl velmi dobrý výkon. V základní sestavě národního mužstva se přitom naposledy objevil ještě za éry trenéra Karla Jarolíma, a to při jeho posledním „tažení“ - v Rusku, při propadáku 1:5.

Ukrajinské zadáky však zlobil rychlostí, pracovitostí, neúnavností při napadání a také pravidelnými náběhy za obranu. Hned ten první mohl dopadnout premiérovou brankou. Jestliže se Teclovy vyčítá havarijní koncovka, a mnohdy zcela po právu, tentokrát udělal všechno na jedničku. Perfektní načasování náběhu, zpracování, klička gólmanovi Denisi Bojkovi, načež z ostrého směřoval balon mezi tyče. Konečné vyznění vydařené akce však bylo šíleně smolné. Sergej Kryvcov v zoufalém pokusu napálil klouzající balon do tyče, od které se záhadnou cestou podél brankové čáry dostal mimo nebezpečí…

Tecla to však nevykolejilo. Za chvíli chytrou patičkou odstartoval akci, po které hlavičkoval v dobré pozici ve vápně velmi agilní Michal Sadílek. Tentýž hráč pak dostal od slávistického útočníka další nabídku, jenže s ní naložil také špatně. Už za nepříznivého stavu 0:1 přišel další Teclův zajímavý moment. Delikátním bochánkem vyslal do akce znovu Sadílka, ten špičkou kopačky trknul do míče, na zadní tyči mohl udeřit Jakub Pešek, ale sparťanské křídlo přes dvojici bránících hostů míč do sítě neprocpalo.

Po pauze byl hráč s posvátnou desítkou na zádech zase blízko. V myšlenkách se spojil s Coufalem, naběhl si na přední tyč, bohužel ji jen orazítkoval!

Hrál se vyrovnaný zápas, ve vysokém tempu. Přípravný duel plzeňské publikum, v které měli převahu hostující fanoušci, vážně bavil. Několik tisícovek českých příznivců však už méně moment ze sedmadvacáté minuty. Největší hvězda Ukrajiny Oleksandr Zničenko rozjel fantastickým pasem do křídla rychlou akci, následoval centr Oleksandra Tymčika a smrtící rána Viktora Kornijenka. Mimochodem, chlapec z Manchesteru City neměl už v tu chvíli na hřišti co dělat. V první minutě surově fauloval Milana Havla, tohle byl evidentní zákrok na červenou kartu. Slovenský sudí Filip Glova však byl překvapivě jiného názoru…

Česko si i v druhém poločase vytvořilo nadějné situace, bylo aktivnějším celkem v poli, ale dlouho z toho nic nebylo. Po Teclově tyči mohl ještě srovnat střídající Matěj Vydra, v samém konci opět Sadílek, neuspěli. Když běžely vážně poslední vteřiny zápasu, odražený míč napálil kousek za vápnem do sítě právě Vydra.

Konec 1:1!

Přesto platí, že návrat Patrika Schicka, nejlepšího střelce EURO 2020, je žádoucí.