Ostrý Coufal: Zkuste na Tecla nadávat, jsem pyšný! Děkoval Ukrajincům

V prvním poločase po kličce gólmanovi mířil na prázdnou bránu, ale přičiněním beka míč skončil na tyči a poskakoval po brankové čáře, aby z ní pak vytančil mimo. Po změně stran trefil tyčku tentokrát po centru. Stanislav Tecl zase dřel, jenže fanoušci hodnotí útočníka podle gólů a v této kolonce opět svítí nula.

Do často kritických debat na sociálních sítích ale přišel i hodně silný hlas na obhajobu. Po půlnoci ho na Twitter vypustil Vladimír Coufal: „Zkuste ještě někdo nadávat na tohohle kluka. Kdo nezná, neměl by soudit. Pro tým by na hřišti umřel. Dneska skvělá odpověď brácho, jsem na tebe pyšný,“ napsal a rozjel další diskuzi.

Zastání našel slávistický útočník i u trenéra: „Standa dneska odpověděl, byť branku nedal, ale odpracoval celý zápas, to jsme asi viděli všichni. Lidi svůj názor mají, spíš mi vadí, že jsou pak nesoudní a mnohdy vulgární,“ prohlásil na tiskovce Jaroslav Šilhavý.

Coufalovi se na zápase nelíbil ještě jeden faktor – atmosféra. Do Štruncových sadů přišlo 5231 fanoušků, ani ne polovina kapacity. A slyšet byli hlavně ti žluto-modří.

„Mrzí mě, že nepřišlo víc českých fanoušků. Musím poděkovat aspoň té hrstce a taky musím poděkovat ukrajinským divákům, kteří tu vytvořili fantastickou kulisu. Aspoň tady nebylo ticho, pořád lepší nějaká kulisa než žádná,“ posteskl si před kamerou České televize.

Obránce West Hamu je zároveň jediným hráčem, který odehrál během srazu všechny tři zápasy bez střídání: „S trenérem jsme se bavili, že třetí zápas budu hrát podle potřeby. Nevyvíjelo se to, jak jsme chtěli, jinak bych asi šel dolů dřív. Trenér mě potřeboval celý zápas, tak jsem hrál celý zápas. Ale tři v šesti dnech nejsou sranda. Ale pro mě je to lepší než chodit do práce,“ usmál se Coufal, kterého hned v sobotu, stejně jako Tomáše Součka, čeká utkání Premier League v Southamptonu, kde mohou v dresu Hammers nastoupi hned čtyři hráči ze středeční přípravy.